Как составить идеальный мужской образ на выход

Пиджак

Для гармоничного и элегантного образа необходимо правильно подобрать костюм. Длина пиджака зависит от вашего роста и равна половине расстояния от плеча до низа брюк. Даже самый модный короткий пиджак может очень сильно снизить статус его носителя. Необходимо убедиться, что спинка пиджака плотно и без заломов прилегает и не встает дыбом, когда вы сидите или поднимаете руки, шлицы не топорщатся и не расходятся в стороны даже при застегнутом пиджаке. Плечо пиджака должно быть слегка больше вашего собственного. Ширина рукава качественной вещи обеспечивает свободное движение рук, а длина рукава доходит до запястья, чуть прикрывая косточку так, чтобы манжета рукава сорочки выглядывала из-под рукава пиджака на 2 см. И важный нюанс: нижняя пуговица однобортного пиджака — это аксессуар, она не застегивается!

Брюки

Особое внимание стоит уделить длине: задняя стрелочка должна прикрывать задник туфли и приходиться на начало каблука. Передняя же стрелка образует характерный залом. Брюки с отворотом не подходят мужчинам невысокого роста. При примерке брюк убедитесь, что карманы не оттопыриваются ни в положении стоя, ни в положении сидя. Качественные брюки немецкого производства возможно выбрать в магазине OLYMP. Изготовлены из современных материалов, обеспечивающих максимальное удобство.

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При выборе сорочки желательно отдавать предпочтение однотонной модели (белой, экрю, легкие оттенки голубого, серого, стального) без кармана — это очень важное условие. Ворот сорочки должен выступать над воротом пиджака на 2 см. А внешняя сторона воротника сорочки всегда должна быть закрыта воротом пиджака. Сорочка должна быть действительно «второй кожей», и выбирать ее стоит в соответствии с типом фигуры: для крупных и полных мужчин — прямая модель; если плечи и бедра мужчины примерно одинаковы по обхвату и нет живота, то предпочтительны слегка зауженные варианты; для худощавых и атлетичных фигур — сильно зауженные. Кстати, сорочки с коротким рукавом носят исключительно без пиджака.

Мужская белая сорочка от Milano Moda,

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Хотя ремень и не является строго обязательным аксессуаром, все же зачастую именно хороший ремень придает элегантному облику завершенность. Цвет ремня в целом повторяет цвет обуви, хотя и необязательно должен быть идентичным. Обратите внимание на длину ремня: его свободный конец не должен болтаться. Галстук

Основное правило при выборе галстука касается его длины: широкий конец галстука приходится на середину пряжки ремня. Преобладающий цвет должен соответствовать цвету сорочки или пиджака. Другой вариант — быть комплиментарным к обоим: например, желтый галстук подойдет к синему блейзеру и бело-голубой рубашке. Темные галстуки считаются более строгими, чем светлые. Материал, из которого выполнен галстук, также определяет степень официальности аксессуара. Например, шелковый галстук смотрится торжественнее, чем льняной, шерстяной или кашемировый. Бабочка является отличной альтернативой для полных мужчин, она смотрится гораздо лучше, чем галстук, покоящийся на полном животе. Большой выбор галстуков и бабочек на любой вкус представлен в салонах OLYMP и OLYMP SEIDENSTIKER.

Бабочка Mario Machardi, цена: от 890 руб.,

салон OLYMP, тел. +7 (846) 201-17-97​

Галстук «Зайденштикер»​, цена: от 2 350 руб.,

OLYMP SEIDENSTIKER, тел. +7 (916) 677-61-69 Нагрудный платок

Нагрудный платок в кармане пиджака обычно белый либо в тон галстука (но платок и галстук должны быть не из одной ткани!). Высшим шиком считается непарное сочетание платка и галстука.

Запонки

Если вы надеваете сорочку с двойными французскими манжетами, то запонки стоит носить скромные, лаконичные. Классическая форма — круглые, квадратные или прямоугольные (выбирайте под форму всех остальных аксессуаров). Дополнить образ помогут брутальные наручные часы:

Мужские золотые часы QWILL​,

цена: от 26 300 руб., QWILL,

тел. +7 (800) 505-73-08​

Часы Восток Амфибия Black Sea​,

цена: от 9 290 руб., BestClockShop,

тел. +7 (901) 517-68-67 Узнайте больше о мужском стиле:

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