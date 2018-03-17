Ещё
Кейт Миддлтон очаровала образом для Дня Святого Патрика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейт Миддлтон очаровала образом для Дня Святого Патрика 

Passion.ru 22 часа назад
Фото: Passion.ru
Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон и принц Уильям Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон и Меган Маркл Кейт Миддлтон Ежегодно 17 марта в Ирландии отмечают День Святого Патрика — день памяти небесного покровителя Ирландии и принятия христианства. По традиции, этот праздник отмечается шумно, в Соединенном Королевстве проводится парад с песнями и плясками, где пиво льется рекой. Сегодня принц Уильям и его супруга — герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон — посетили ежегодный парад в честь Дня Святого Патрика в кавалерийских казармах в Хаунслоу. Беременная супруга принца восхитила образом, выбранным для торжественного мероприятия. Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон надела расклешенное пальто зеленого цвета с черными меховыми вставками. Стоит отметить, что зеленый цвет является одним из символов ирландского праздника наряду с клевером-трилистником. Черные туфли на высоких каблуках и шляпка в цвет пальто идеально дополнили стильный образ герцогини. Напомним, о беременности Кейт Миддлтон стало известно в сентябре прошлого года. По сведениям источников, третий ребенок пары появится на свет уже в апреле. Фото: gettyimages, eastnews, globallookpress
Passion.ru: последние новости
Пугачева в провокационном мини, Судзиловская в блестящем топе и другие звезды на закрытии Недели моды в Москве 20-летняя Кайли Дженнер показала коллекцию баснословно дорогих сумок Костюмы стриптизерш, бабушкины сапоги и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело101
Пугачева снова всех удивила96
Рената Литвинова шокировала фанатов
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение