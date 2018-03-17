Ещё
Роскошно! Актриса с пышной грудью надела «голое» платье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роскошно! Актриса с пышной грудью надела «голое» платье 

WDay.ru 22 часа назад
Фото: WDay.ru
Александра Даддарио доказала, что даже откровенный наряд может выглядеть сногсшибательно и совсем не пошло.
Мир знает немало примеров, когда чересчур откровенное платье становилось причиной если не модного провала, то всеобщего возмущения точно. Ким Кардашьян, Рианна, Кендалл Дженнер, Ирина Шейк — звезды первой величины в разное время не стеснялись выставлять свои прелести на всеобщее обозрение. И не всегда это заканчивалось овациями фэшн-критиков.
Однако даже «голое» платье может выглядеть действительно роскошно и элегантно. Наряд, выбранный актрисой Александрой Даддарио для вечеринки в Лос-Анджелесе, — явное тому подтверждение.
Звезда сериала «Настоящий детектив» и фильма «Перси Джексон и Море чудовищ» выбрала для своего выхода в свет абсолютно прозрачное черное платье с открытыми плечами и отделкой кружевом из коллекции Christian Dior. В отличие от своих менее осмотрительных коллег по шоу-бизнесу Александра сделала все, чтобы не выглядеть в дизайнерском туалете слишком вызывающе. Ее образ даже можно назвать романтичным.
Все дело в том, что под прозрачный лиф звезда наклеила специальные накладки, полностью совпадающие с оттенком кожи. И результат превзошел все ожидания: «голое» платье открыло ровно столько тела, сколько нужно для идеального сексуального образа.
Весенний гардероб: 15 красивых пальто на любой бюджет
20 потрясающе красивых платьев с Mercedes-Benz Fashion Week
Читайте также:
Холли Берри в джинсах не по размеру превратилась в Винни-Пуха
Пэрис Хилтон пошла на свидание в трусах и прозрачной бахроме
Меха, шлемы и оружие: Неделя моды глазами Пугачевой и других звезд
Лядова, Бондарчук и другие звезды на вечеринке Coach
WDay.ru: последние новости
Фэшн-кошмар Александр Рогов: 5 лайфхаков для твоего гардероба Девочка-пай: 10 самых скромных платьев Бузовой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело101
Рената Литвинова шокировала фанатов
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение