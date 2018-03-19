Вот это формы! С супермоделей смыло купальники

Отработав утомительные показы Недель высокой моды, супермодели наконец-то смогли позволить себе отдых. Белла Хадид , Кендал Дженнер и Хейли Болдуин выбрали для релаксации море и солнце, где допустимы минимум одежды и максимум свободы. Более того, девушки решили похулиганить и в сети появилось фото, где четыре красотки, забегая в воду, сорвали с себя верх купальников, оставшись лишь в трусиках. Собственно, красоткам не привыкать представать перед публикой полуобнаженными. Так что ничего нового мир не увидел, кроме того, что фигуры у девушек безупречны. А ведь до этого проскальзывала информация, что идеалы красоты вовсе не так уж идеальны. Например, у Хейли Болдуин фанаты рассмотрели на одном из показов в Милане отсутствие нужной упругости на выпуклых частях тела. Увидели внимательные пользователи, дотошно рассматривая фотографии с модных показов, и то, что на ягодицах Беллы Хадид тоже присутствует апельсиновая корка и неровности, свидетельствующие о наличии целлюлита.

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17 Мар 2018 в 1:32 PDT «Как так», — зашлись от возмущения фанаты, даже мысли не допускающие, что у икон стиля могут быть общечеловеческие проблемы. Однако последняя фотография доказала, что модели либо похудели от напряженного графика до нужной кондиции, либо занялись спортом, сейчас никаких несовершенств на них нельзя рассмотреть даже под увеличительным стеклом.

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