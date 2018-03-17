«Вот это я понимаю — стильность»: Рената Литвинова в объективе Гоши Рубчинского

Рената Литвинова , уникальная женщина в российском шоу-бизнесе, представила публике свою новую фотосессию, в очередной раз подтвердив свое звание королевы ретро и просто женщины, обладающей утонченным вкусом.

Разумеется, говоря о Ренате Литвиновой, публика зачастую первым делом вспоминает не ее актерские и режиссерские работы, несмотря на то, что женщина является Заслуженной артисткой России, а ее необычный стиль, которого Рената придерживается на протяжении всей карьеры. Всю жизнь Литвинова прожила в образе иконы стиля, и, как видно из ее новой фотосессии, это нисколько не устарело.

Новая фотосессия Литвиновой, недавно опубликованная, принадлежит руке Гоши Рубчинского — одного из известнейших российских дизайнеров, который также приобрел некоторую известность и за рубежом. Очевидно, творческий тандем этих двух личностей дал отличные результаты, порадовавшие не только фанатов Литвиновой. «Фото огонь, мне нравится» «Вот эти времена ей очень подходят, она как будто из 40х-60х» «Вот это я понимаю стильность…» «А-ля Марлен Дитрих . Очень привлекательно» «Шикарные фото»