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«Вот это я понимаю — стильность»: Рената Литвинова в объективе Гоши Рубчинского
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«Вот это я понимаю — стильность»: Рената Литвинова в объективе Гоши Рубчинского 

Eva.ru 18 часов назад
Фото: Eva.ru
Рената Литвинова, уникальная женщина в российском шоу-бизнесе, представила публике свою новую фотосессию, в очередной раз подтвердив свое звание королевы ретро и просто женщины, обладающей утонченным вкусом.
Разумеется, говоря о Ренате Литвиновой, публика зачастую первым делом вспоминает не ее актерские и режиссерские работы, несмотря на то, что женщина является Заслуженной артисткой России, а ее необычный стиль, которого Рената придерживается на протяжении всей карьеры. Всю жизнь Литвинова прожила в образе иконы стиля, и, как видно из ее новой фотосессии, это нисколько не устарело.
Новая фотосессия Литвиновой, недавно опубликованная, принадлежит руке Гоши Рубчинского — одного из известнейших российских дизайнеров, который также приобрел некоторую известность и за рубежом. Очевидно, творческий тандем этих двух личностей дал отличные результаты, порадовавшие не только фанатов Литвиновой. «Фото огонь, мне нравится» «Вот эти времена ей очень подходят, она как будто из 40х-60х» «Вот это я понимаю стильность…» «А-ля Марлен Дитрих. Очень привлекательно» «Шикарные фото»
Впрочем, в последнее время Рената экспериментирует со стилем, все больше отходя от прилипшего к ней ретро, и порой поклонники даже не узнают женщину. Так, на недавнем фото из-за отсутствия привычной косметики Литвинова напомнила им Эвелину Хромченко, которая, впрочем, тоже считается образцом хорошего стиля.
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