Костюмы стриптизерш, бабушкины сапоги и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе 

Родриго Алвес Лариса Долина Арчи Анна Калашникова Анна Калашникова Анна Калашникова Филипп Киркоров Филипп Киркоров Филипп Киркоров Алла Пугачева Лена Князева Ассоль Васильева Катя Лель Катя Лель Алессандра Амбросио Алессандра Амбросио Хайди Клум Хайди Клум и Рита Ора Рита Ора Рита Ора Хайди Клум Хайди Клум и Рита Ора Холзи Холзи Офира Сандберг Хейли Болдуин Хейли Болдуин Хейли Болдуин Лора Мвула Лора Мвула Лора Мвула Мелани Браун с дочерью Феникс Феникс Чи Мелани Браун Феникс Чи Мелани Браун Мелани Браун Пэрис Хилтон Пэрис Хилтон Пэрис Хилтон Пэрис Хилтон и Крис Зилка Пэрис Хилтон и Крис Зилка Флер Ист Флер Ист Флер Ист Кэтрин Ньютон Хайди Клум и Рита Ора Хайди Клум отметила 44-летие, рассталась с молодым бойфрендом, и теперь на каждом новом светском мероприятии на ней все меньше одежды. Модель как будто все время намекает, что она еще ого-го и к тому же свободна. Порой даже хочется накинуть на нее плащ, обнять и сказать, что все у нее будет хорошо. Еще одна озорница и любительница «голых» выходов Рита Ора на этот раз вышла в свет в кружевной абсолютно прозрачной сорочке, трусиках и халатике. Было похоже на демо-версию горячей ночи в компании певицы. Мелани Браун с дочерью Феникс Мелани Браун наигралась в эксперименты с эпатажными нарядами и панковскими прическами и решила обратиться к старой доброй классике — образу видавшей виды девушки-эскортницы. Мало того, что экс-участница Spice Girls выглядит все хуже и хуже, так еще и дочь Феникс плохому учит. Хейли Болдуин Хейли Болдуин в золотом комбинезоне с бахромой и босоножках на платформе и огромных каблуках более органично смотрелась бы на сцене стриптиз-клуба или на арене цирка. Но модель пришла в таком облачении на вручение музыкальных наград. Пэрис Хилтон Пэрис Хилтон, видимо, решила расстаться с образом куклы Барби и выбрала новый. Теперь она сексуальная Красная Шапочка для взрослых. Стразы, рюши, прозрачная юбка, колготки в сетку прилагаются. Офира Сандберг Помните маму Стифлера из «Американского пирога», соблазнявшую его друга-школьника? Мы вот вспонили, глядя на Офиру Сандберг в кружевном секси-белье, прозрачном черно-золотистом халатике и «бабушкиных» трусах, не совсем прикрывающих лобок. Горячо! Флер Ист А вот Флер Ист скорее была похожа на строгую учительницу, которая заскучала среди тетрадей и учебников и захотела добавить в свою жизнь огонька и ярких красок. Холзи Холзи на презентации ювелирных украшений выглядела непривычно одетой. Обычно певица показывает на светских мероприятиях куда больше. Все равно провал — платье индюшки мы не оценили. Анна Калашникова Анна Калашникова в любой непонятной ситуации надевает усыпанное стразами вычурное платье в пол или дерзкое мини с ботфортами. Прошедшая в Москве Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia не стала исключением. Филипп Киркоров Филипп Киркоров продолжает нести на себе груз советского прошлого и считает, что все модное — это обязательно блестящее, с мехом и в блестках. Стилю «дорого-богато» певец не изменяет несколько десятилетий и по-прежнему выглядит как новогодняя елка, выходя и в пир, и в мир в образе короля, скромно оставившего корону дома. Алла Пугачева Не так давно по СМИ пронесся вихрь сенсационных новостей о том, что Алла Пугачева кардинально сменила имидж. Мы не заметили особенных изменений. На певице все тот же черный балахон, только теперь с поясом. Растрепанная прическа и старомодные сапоги элегантности Алле Борисовне тоже не прибавили. Лариса Долина Лариса Долина тоже не ищет новых путей и выбирает балахонистые платья, удобные сапожки и блестящие колготки. Родриго Алвес На Неделю моды заглянул и Родриго Алвес, которого называют живым Кеном из-за его маниакального подражания известной кукле. Талию Родриго, удаливший себе пару ребер, подчеркнул корсетом, а в джинсы явно что-то подложил — так сказать, для усиления эффекта. Лена Князева Модное ноу-хау от Лены Князевой — надевайте вещи наполовину. Можно еще, к примеру, надевать одну штанину джинсов на ремне, а вторая пусть волочится. Почему нет? Модно, стильно, смело, молодежно. Ассоль Васильева Ассоль Васильева как будто пришла не на модный показ, а готовилась к масштабному переезду. Чемоданов и сумок на все вещи не хватило, так что пришлось надевать на себя. _ Фото: пресс-служба, eastnews, starface, globallookpress, getty_