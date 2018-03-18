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«Уже не так хороша»: Эвелина Хромченко уступила в образе Саше Савельевой
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«Уже не так хороша»: Эвелина Хромченко уступила в образе Саше Савельевой 

Eva.ru 16 часов назад
Фото: Eva.ru
На любых светских мероприятиях гораздо лучше, если твой образ будет уникальным и неповторимым. Поскольку когда на вечеринке два одинаковых наряда, одному из них суждено проиграть, как и случилось с Эвелиной Хромченко, чей вид признали плачевным.
На торжественном открытии нового флагманского магазина Max Mara, которое на днях состоялось в центре Москвы, собралось множество представителей шоу-бизнеса и знатоков моды. В числе звездных гостей была и Эвелина Хромченко, чей безупречный вкус и стиль давно сделали ей громкую славу. Однако на этот раз ее выверенный образ показался публике неудачным, а все из-за наглядного сравнения с российской певицей Сашей Савельевой, блиставшей в точно таком же наряде.
К изумлению публики сети, которая внимательно рассматривала снимки со светской вечеринки, и Хромченко, и Савельева были на вечере в одинаковых нарядах. Обе знаменитости остановили свой выбор на брючном темном костюме из ткани в горошек, который, впрочем, дополнили разными аксессуарами. Так, Хромченко подчеркнула талию, повязав на ней широкий пояс, и наглухо застегнула все пуговицы жакета. В отличии от эксперта моды, певица Савельева не стала застегивать верх костюма, демонстрируя всем полосатую тельняшку, а на голову звезда надела элегантную шляпку.
Публика единодушно пришла к соглашению, что образ Саши Савельевой смотрится куда интереснее, а потому с прискорбием отметила, что эксперт моды была не в лучшей форме. «Пролетела Эвелина, на ней-то костюмчик хуже сидит, чем на Саше» «Хромченко выглядят такой упитанной» «Костюм больше понравился на Савельевой, чем на Хромченко» «Эвелина уже не так хороша, как раньше» «Ух, а Савельева-то уделала Хромченко, на ней образ куда моднее и актуальнее» «Эвелина уже слегка покрывается нафталином»
Примечательно, что наглухо застегнутый костюм, с точки зрения поклонников, создал видимость лишних килограммов на теле Эвелины Хромченко. В то время как еще совсем недавно публика восторженно отмечала, что фигура Эвелины по праву вызывает зависть у женской половины населения и достойна лишь восхищения.
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