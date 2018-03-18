«Надо найти свой стиль»: Анастасию Решетову сравнили с Ириной Шейк

Возлюбленная рэпера Тимати , модель Анастасия Решетова , довольно часто становится объектом для критики в социальных сетях. Порой для едких замечаний в адрес звездной девушки даже не нужна веская причина. К примеру, на днях ее упрекнули в подражании всемирно известной модели Ирине Шейк

В Москве в рамках Недели моды состоялся показ Беллы Потемкиной , на который в числе других звездных гостей пришла и Анастасия Решетова. Модель в последнее время все реже выходит в свет, поэтому нет ничего удивительного в том, что она тут же стала объектом пристального внимания со стороны поклонников и прессы. Для публичного появления Анастасия выбрала длинное алое платье от модного дома Bella Potemkina с довольно откровенным декольте и высоким вырезом, а также туфли-лодочки, подобранные точно в тон вечернему образу.

Однако и в этот раз подписчики Решетовой в социальных сетях не смогли удержаться от злых комментариев и сравнений. Если раньше Анастасию регулярно упрекали в стремлении подражать бывшей возлюбленной Тимати и матери его дочери Алене Шишковой, то теперь ее сравнили с всемирно известной моделью Ириной Шейк. Известно, что Тимати и Ирина некогда принимали участие в совместной рекламной кампании, после чего им даже приписывали роман. Слухи вскоре развеялись, однако уверенность общественности в том, что рэпер восхищается девушкой Брэдли Купера , никуда не делась.

И вот теперь Анастасию пожурили в социальных сетях за неумелое подражание Ирине. «Под Ирину Шейк косит она, потому что Тиме нравится Ирина» «Настя честно, не сидит на тебе это платье! Найди уже свой стиль хватит косить под других» «На Шейк похожа, но более дешевый вариант» «Все думала, кого она мне тут напоминает… Шейк ведь!» «У Насти новый кумир? Теперь под Иру Шейк косит»

Отметим, что, судя по всему, Анастасия очень болезненно переживает критику в свой адрес, ведь по ее словам, она долгое время не только боялась публичных выступлений, но и росла очень закомплексованным человеком.