Калоши и мужской пиджак: Рената Литвинова снова удивляет оригинальным стилем

Невероятно обаятельная и несравнимая актриса Рената Литвинова продолжает удивлять публику все более смелыми экспериментами со своей богемной внешностью. Накануне 51-летняя актриса предстала перед поклонниками в совершенно неожиданном образе.

Удивительная женщина и непревзойденная актриса Рената Литвинова стала часто экспериментировать со своей внешностью. Знаменитая кинодива абсолютно не боится быть странной или смешной и регулярно демонстрирует избалованной зрелищами публике свои самые экстравагантные образы. Впрочем, богемная леди обычно умудряется сохранять присущий ей аристократический шарм, невзирая на такие мелочи, как одежда.

Однако на этот раз ей все же удалось шокировать подписчиков своего Инстаграм-аккаунта необычным видом, который она представила как бэкстейдж с актерских проб. На снимке женщина позирует в застиранных спортивных трениках, сером пиджаке с мужского плеча и шапочке, которая уже становилась предметом обсуждения в социальных сетях. Завершила Рената свой «гламурный» стиль обувью, напоминающей резиновые калоши на каблуке. «На пробах с актрисой Мананой. В рабочей одежде», — пояснила Литвинова под своей публикацией.

Удивительно, но даже несмотря на крайне необычное и даже шокирующее сочетание предметов гардероба, в комментариях актрису одарили множеством комплиментов, делая акцент на то, что она способна придать неповторимый шарм практически любому наряду. «Рената шикарная женщина и модель. Хоть мешок ты на неё надень» «Это непостижимо, как в скромной позе, в сереньком костюмчике видно такой шик в каждой складке одежды, в повороте головы» «Очень! Очень! Как всегда впрочем! Шедеврально» «Главное, чтобы костюмчик сидел!» «Рената — супер! Как же сочетается в вас шик, элегантность, классика с возможностью прочувствовать и носить с достоинством этот „загаражно-подворотный“ стиль» «На лабутенах… и в восхитительных штанах! И концептуальное режиссерское кресло»

Но отрицательные отзывы хейторов все же преобладали в этот раз перед скромными одобрительными фразами поклонников. «Рената, вернитесь из концептуальности в классику и женственность» «Не слишком ли?» «Жуть жуткая! Это не наша Рената» «У нее что кризис возрастной? Что за нелепый вид?» «У нас алкаши во дворе так ходят, ну никак ЭТО не сочетается с образом знаменитой актрисы» Отметим, что несмотря на частую критику в сети интернет, Рената Литвинова продолжает оставаться верна себе и своим внутренним ощущениям, которые, видимо, и диктуют ей направление нового стиля. По крайней мере, так она преподнесла все своим поклонникам.