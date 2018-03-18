Мария Фикссон: «Не бойтесь, что всё придётся делать самостоятельно, если у вас нет инвестиций и больших денег»

— Я интроверт, и работа бухгалтера для меня была идеальной: сидела одна в кабинете, занималась выполнением определённых задач, старалась никого не подвести. Но если вы интроверт, это не значит, что вы не сможете создать свой успешный бизнес. С детства я рукодельничала — шила сама себе одежду, рюкзаки, но никогда не думала, что смогу на этом хорошо зарабатывать.

В Париже я впервые увидела маленькие магазины, где женщины продавали сделанные своими руками украшения и одежду. Вернувшись в Москву, я разработала план по накоплению денег от своей основной деятельности, чтобы открыть собственный магазин. Я вела блог в «Живом журнале»: писала на темы, которые мне нравятся, и фотографировалась в одежде, которую сама сшила. А каждые выходные в течение двух лет ходила по маркетам, где раздавала свои визитки и собирала клиентскую базу.

Есть два типа предпринимателей: те, кто развивают бизнес через талантливых людей, которых они наняли, и те, кто растут, совершенствуя свои продукты самостоятельно. Когда я пыталась идти первым путём, то всё заканчивалось тем, что я брала людей на работу, а потом ничего с ними не делала. Думаю, что самые крутые компании — автоматизированные. Я стараюсь автоматизировать всё, что умею, не нанимая новых сотрудников. Моя команда на протяжении нескольких лет состоит всего из шести человек.

— Я считаю, что один человек способен провести полный цикл производства: от задумки вещи до её создания и продажи. Не бойтесь того, что всё придётся делать самостоятельно, если у вас нет инвестиций и больших денег.

Мы никогда не исследовали маркетинг других брендов. Все вещи создавались по одному принципу: мне чего-то не хватало в гардеробе. Рынок был заполнен облегающей верхней одеждой — стиль, который я не люблю. Так появились пальто oversize, сейчас они визитная карточка бренда Private Sun. Ещё в институте я хотела носить объёмные вещи, но их было сложно найти, поэтому шила дома сама. В наших пальто соединились два запроса: комфорт в холодное время года и моя личная любовь к одежде «с мужского плеча». Мне кажется, она лучше подчёркивает женственность и хрупкость, чем утягивающие вещи. Мужские пальто я захотела создать, когда заметила, что парни всё время хотят выглядеть какими—то серьёзными и для этого надевают классические пальто.

Мне всегда хотелось менять представление об одежде и искать баланс между комфортом и красотой. Так появилась коллекция пижам, которые подходят и для летних прогулок по городу, и для деловых встреч. Она понравилась покупателям, потому что это — «живая» одежда. — То, что надето на человеке, всегда отражает то, что у него внутри и чем он занимается — профессию, образ жизни. Всегда видно, когда человек надевает не своё, пытается играть чужую роль, а какого это цвета и фасона — совсем не важно.

Раньше я шила свадебные платья, но перестала это делать, потому что один раз на примерке девушка задала мне вопрос, на который я не смогла найти ответ. Она спросила, достаточно ли дорого выглядит в этом платье. Я не могла понять, почему именно в этот день люди хотят что-то доказать и казаться какими-то другими, богатыми. Хотя этот день совершенно про другое — про любовь, про близких, а не про то, как выглядеть дорого. Тогда я просто перестала производить свадебные платья, но сейчас, мне кажется, готова опять поднять эту тему. Моё свадебное платье было очень просторным, чем-то средним между распашонкой и коконом. Помню реакцию моей бабушки, она несколько раз спрашивала: «А что-то ещё будет? Может, добавим что-то ещё?» Моя новая коллекция свадебных платьев будет очень маленькой и очень важной для меня. Я хочу сделать капсулу для всех, кто пропагандирует воздушную женственность. Создам три модели, которые покажут: если вы всю жизнь, как я, любили носить одежду oversize, можно не предавать себя и в день свадьбы.

3 совета начинающим предпринимателям

Когда проект существует в режиме стартапа, многие предприниматели предпочитают разделять работу и личную жизнь. Это так не работает, поэтому занимайтесь только тем, чем сможете заниматься долго и без выходных.

Не бойтесь серьёзно погружаться абсолютно во все вопросы производства и делать вещи своими руками. Только понимая весь процесс создания продукта, вы сможете избежать брака на финальной стадии.

Самый частый вопрос, который мне задают начинающие предприниматели: «Если я это сделаю, точно получится?» Я отвечаю: «Вы это сделаете, у вас ничего не получится, несколько раз всё будет плохо, и даже, может быть, у вас отберут деньги, но ничего страшного, потому что, возможно, этого и не произойдёт». Не бойтесь пробовать всё. Будет десять выстрелов, один из них попадёт в цель, но девять промахов тоже обязательно надо сделать. Та стратегия, которая сработала в этом месяце, уже может не помочь в следующем.

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