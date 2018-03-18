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«Огромные плечи в этом пальто»: одежда Жасмин расстроила фанатов
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«Огромные плечи в этом пальто»: одежда Жасмин расстроила фанатов 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: Eva.ru
Популярная эстрадная певица Жасмин славится не только своими вокальными данными, но и безусловным чувством стиля, которому могла бы позавидовать изрядная доля ее коллег по сцене. Артистке подражают, ее обсуждают и ее элегантностью многие искренне восхищаются.
Известная российская певица Жасмин в последнее время все чаще позиционирует себя именно как дизайнер. Новые образы артистки всегда внимательно изучаются придирчивыми стилистами глянцевых изданий, а ее поклонники изо всех сил стараются подражать своей любимой восточной красавице, которая, кажется, только рада давать окружающим новые поводы для обсуждения в социальных сетях.
Известно, что сейчас Жасмин находится в столице Великобритании, откуда она регулярно радует поклонников новыми атмосферными снимками в своем микроблоге. Так, на днях знаменитость поделилась несколькими луками подобранными в стиле многомиллионного Лондона. На одном снимке певица продемонстрировала деловой стиль современной женщины, выбрав для этого длинное бежевое клетчатое пальто свободного кроя, под которое надела зеленый топ и черные облегающие брюки, завершив образ объемной черной сумкой.
Второй образ Жасмин можно назвать скорее стилем выходного дня. Брюки из денима, базовая белая футболка и серый мужской пиджак вместо куртки. В таком виде можно и с подругами пообедать, и с детьми погулять. Стильно и удобно. Впрочем, при множестве позитивных откликов, новые образы певицы получили и несколько негативных замечаний в сети.
«Такой стиль тебе не подходит совсем» «Как у Лепса: Я уеду жить в Лондон…» «Прям огромные плечи в этом пальто» «Мне кажется или голова грязная?» «Просто пойте, у вас это лучше получается»
Напомним, что на днях Жасмин приняла участие в Кремлевском концерте «О чем поют мужчины», где поднялась на сцену в сногсшибательном ярко-красном платье, напомнив многим поклонникам настоящую жар-птицу.
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