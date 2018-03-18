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Яну Егорян заподозрили в беременности
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Яну Егорян заподозрили в беременности 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Олимпийская чемпионка по фехтованию поделилась фотографией, глядя на которую многочисленные поклонники спортсменки заподозрили ее в ожидании малыша. Яна сделала селфи у себя дома, одевшись в длинное светлое платье с плиссированной юбкой и мелкими узорами. Глядя в камеру, женщина одной рукой держит телефон, в то время как другую бережно положила на живот.
Подписчики, которым редко удается увидеть звезду российского фехтования в платье, сначала положительно оценили образ. Затем некоторые начали высказывать предположения о беременности Яны: «Вы так держитесь за живот, как будто скоро станете мамой», «Красивая, случайно не беременная?»
Егорян никак не прокомментировала догадки фолловеров. Однако на некоторых снимках чемпионки, размещенных ранее, можно увидеть, как она мило общается с маленькими детьми своих друзей или родственников. Вероятно, 24-летней Яне действительно пора задуматься о потомстве.
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