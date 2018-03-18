Фэшн-кошмар

Вот оно, настоящее единение душ! Женщины пришли на свадьбу подруги в одинаковых нарядах, не сговариваясь.

Прийти на вечеринку и обнаружить собственного модного клона — подобная ситуация может случиться с каждым, а потому каждая гостья свадебного торжества боится этого больше огня. Собственно, это и произошло с австралийками, посетившими свадьбу лучшей подруги. Компания «клонов» образовалась внушительная: девушек было шестеро!

Женщины пришли на свадьбу подруги, и их ждал неприятный сюрприз

Каждая из них выбрала для выхода в свет сине-белое кружевное платье австралийского бренда Forever New. И это при том, что выбор на сайте марки просто огромный! Кстати, цена наряда оказалась вполне демократичной — всего 160 австралийских долларов, или чуть больше 7 тысяч рублей.

Девушки отреагировала на конфуз с юмором. Одна из них даже написала в социальных сетях: «Нет, мы не подружки невесты, а просто гости». Судя по улыбающимся лицам на фото, инцидент не вызвал ничего, кроме смеха и веселья. Само собой, нашлись и сочувствующие, которые, как и эти девушки, не раз оказывались в подобной неловкой ситуации.

Между тем этот наряд можно назвать одним из самых популярных на сайте бренда. В описание к платью говорится, что оно способно преобразить фигуру и подчеркнуть ее достоинства. Так что неудивительно, что девушки остановили свой выбор именно на нем.

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