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Модель Карли Клосс прокомментировала свою вражду с Тейлор Свифт
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Модель Карли Клосс прокомментировала свою вражду с Тейлор Свифт 

Журнал ОК! 4 часа назад
Модель Карли Клосс и певицу Тейлор Свифт стали редко видеть вместе, хотя раньше они проводили много времени друг с другом. А потом еще Карли выложила пост в Instagram с цитатой из песни Кети Перри, которая враждует с Тейлор Свифт не первый год. В связи с этими моментами поклонники забили тревогу, думая, что модель и певица теперь тоже в ссоре.
Карли Клосс и Тейлор Свифт
В недавнем интервью для The New York Times Клосс призвала поклонников не верить слухам.
«Не верьте всему, что вы читаете», — заявила модель.
25-летняя знаменитость отметила, что они с Тейлор находятся в близких отношениях и продолжают общаться.
Карли Клосс и Тейлор Свифт
Напомним, что Карли Клосс и Тейлор Свифт познакомились на модном показе Victoria’s Secret, и с тех пор неразлучны. У Карли даже есть комната в личных аппартаментах Свифт в Нью-Йорке!
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