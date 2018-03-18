Модель Карли Клосс прокомментировала свою вражду с Тейлор Свифт

Модель Карли Клосс и певицу Тейлор Свифт стали редко видеть вместе, хотя раньше они проводили много времени друг с другом. А потом еще Карли выложила пост в Instagram с цитатой из песни Кети Перри, которая враждует с Тейлор Свифт не первый год. В связи с этими моментами поклонники забили тревогу, думая, что модель и певица теперь тоже в ссоре.

Карли Клосс и Тейлор Свифт

В недавнем интервью для The New York Times Клосс призвала поклонников не верить слухам.

«Не верьте всему, что вы читаете», — заявила модель.

25-летняя знаменитость отметила, что они с Тейлор находятся в близких отношениях и продолжают общаться.

Карли Клосс и Тейлор Свифт

Напомним, что Карли Клосс и Тейлор Свифт познакомились на модном показе Victoria’s Secret, и с тех пор неразлучны. У Карли даже есть комната в личных аппартаментах Свифт в Нью-Йорке!