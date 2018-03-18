Тренды весны-2018 от А до Я

Весной-2018 стоит выбрать что-то смелое: маленькую забавную сумочку, футболку с кричащим логотипом или длинные сверкающие серьги. Полный список трендов ищите ниже.

Асимметрия

Gabriele Colangelo / Dries Van Noten

Этой весной стоит носить рубашки с краями разной длины, штаны с разным цветом штанин, пиджаки с несимметричными рукавами. Неординарные девушки оценят комплекты, в которых соединились платье и брючный костюм.

Бахрома

Marco de Vincenzo / Edun

Длинная, яркая, пушистая, тонкая — словом, любая бахрома снова заняла место в списке модных фишек. Модельеры добавляют ее на платья, пальто, обувь: где-то прослеживается дух Дикого Запада, где-то — дерзость Чикаго 50-х годов.

Блестящие вещи

Christian Dior / Each x Other

Блестящие вещи этой весной разрешено надевать по любому поводу: никто не запретит выглядеть нарядно, если душа просит праздника! Достаточно выбрать рубашку или юбку с пайетками — и успех гарантирован. Причем вовсе не обязательно, чтобы вещь сияла полностью. Одна деталь (воротник, вышивка или пояс) уже превратит образ в ультрамодный.

Деним

Nina Ricci / Rosella Jardini

Одеваться в джинсу с головы до ног больше не моветон. Главный нюанс: это должен быть темный деним. Платья с плащами, куртки с юбками или платьями одного оттенка этой весной очень популярны.

Длинные серьги

Prabal Gurung / Express

Массивные, длинные серьги или клипсы, практически достигающие шеи, — определенно хит сезона. И надевать их можно не только на вечеринку, но и на работу.

Логомания

Gucci / Emporio Armani

Модельеры заклеймили свои вещи массивными логотипами, чтобы все видели, кто создал эту футболку, и чтобы все понимали, что собой представляет ее обладатель.

Микс элегантности и спорта

Céline / Carven

Сочетать несочетаемое теперь официально разрешено в любой пропорциии: тренировочные штаны с босоножками на шпильках, серый спортивный костюм с тренчкотом, анорак с юбкой-карандашом, поло с классическими брюками… Вопрос лишь в смелости и фантазии.

Маленькая сумочка

Rochas / Sportmax

Уличный стиль как-то незаметно стал главным не только для подростков, но и для всего мира моды, и многие вещи, которые раньше красовались на студентах, стали популярными. Например, поясные сумки теперь принято носить и с деловым костюмом, и с бальным платьем — без такого аксессуара весенний образ не считается завершенным.

Пастель

Michael Kors / Max Mara

Этой весной актуальны пастельные оттенки, спокойные и нежные, как и само время года. Даже ярко-фиолетовый, который Pantone объявил цветом 2018 года, лучше заменить лавандовым.

Пластик

Дизайнеры объявили прозрачный пластик главным трендом весны. Сумки, в которых видно содержимое, просвечивающие плащи-дождевики и косухи, практически невидимые сапоги, юбки с прозрачными блестящими вставками — выбор огромен. Вещи смотрятся очень интересно и весьма практичны: в них вас не напугает весенний дождь.

Яркая полоска

Mila Schon / Givenchy

Полосатые вещи динамичных цветов в этом сезоне есть в коллекциях дизайнеров от Парижа до Нью-Йорка. В тренде классические костюмы, платья, юбки, шорты и кофты с вертикальными, горизонтальными, пересекающимися линиями.

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