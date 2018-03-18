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Удобная и стильная одежда в новых коллекциях российских и украинских дизайнеров
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Удобная и стильная одежда в новых коллекциях российских и украинских дизайнеров 

SNCmedia.ru 1 час назад
TATMAN
Весенне-летняя коллекция TATMAN вдохновлена родным городом его основательниц — Марии и Татьяны. Нестандартные модели юбок из денима, воланы и джинсовые корсеты в новой линейке молодого бренда.
ANTEATER x PEPSI
Что получится, если соединить уличный бренд из Петербурга и международную корпорацию Pepsi? Только очень крутая линейка одежды и аксессуаров. Для всех фанатов газированных напитков, и просто ценителей яркой, стильнйо и удобной одежды, коллаборация ANTEATER и PEPSI придется по вкусу. Футболки, лонгсливы, свитшоты, анорак, поясные сумки, рюкзаки и чехлы для айфонов с уникальным дизайном уже доступны на онлайн-платформе Faces&Laces Locals.
Totti
Российский бренд трикотажа и аксессуаров Totti создали идеальную коллекцию для теплых будней и выходных предстоящего весенне-летнего сезона. Пастельные оттенки, легкие ткани, романтичные воланы и соломенные шляпы — идеальный гардероб для предстоящего отпуска, о котором уже сейчас можно помечтать.
I AM STUDIO
В новой коллекции I AM STUDIO SS18 строгие и романтичные силуэты ведут строгий спор. Результатом стала гармоничная коллекция, вобравшая в себя все самое лучшее из двух миров: брючные костюмы выполнены в пудрово-розовом и шалфейно-голубом цветах, oversize-тренч приобретает яркий цвет (желтый, синий, зеленый), а классические жакеты здесь соседствуют с романтичными и легкими платьями и воздушными блузами.
Initials
Мир и современное общество со скоростью света движутся в сторону мультизадачности и функциональности, требуя от нашего гардероба стабильности и удобства. Эти определяющие моменты и становятся главной философией Initials. Бренд представил новую коллекцию верхней одежды вне сезонов: свободный крой и спортивные мотивы, а также наличие большого количества карманов, кулисок, вставок из эластичных материалов и фиксаторов делают модели Initials незаменимыми для жизни в большом городе и во время путешествий.
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