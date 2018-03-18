«Лучше в джинсах»: Настасья Самбурская озадачила поклонников своим вечерним нарядом

Настасья Самбурская отошла от своего привычного мальчишеского образа и примерила элегантное вечернее платье. Утонченный наряд преобразил телезвезду, тем самым огорчив многих поклонников, поскольку лишил девушку той самой индивидуальности.

Телеведущая Настасья Самбурская хорошо известна бунтарским нравом, который всячески подчеркивает как своей короткой стрижкой, так и отказом следовать общепринятым стандартам буквально во всем. Однако каждой девушке иногда хочется быть принцессой и надеть то самое утонченное и элегантное платье, и Настасья Самбурская показала поклонникам свой образ в дизайнерском платье.

Однако некоторые поклонники были озадачены преображением яркой и неординарной телезвезды. Настасья остановила свой выбор на оригинальном черном платье, которое привлекало внимание своей неожиданной вставкой из красной ткани. Самбурской понравилось ощущение, что наряд сделан из двух платьев, и она даже привлекла внимание своих подписчиков к этому факту, спрашивая у них, нравится ли им результат преображения.

Преданные фанаты честно заверили телеведущую, что им нравится абсолютно все, что было, есть и будет на ней надето. В то же время не столь почитающие Настасью подписчики выразили сомнение относительно таких радикальных изменений, сообщив, что бунтарский стиль куда точнее ее характеризует, и, по их мнению, не стоит менять рваные и потертые джинсы на элегантные платья. «Лучше когда в джинсах. Ты классная сама по себе. Когда никого не строишь из себя» «Самбурская такая Самбурская. Тебе без платья лучше будет» «Настя, вы прекрасны, но шика нет. Тут порода нужна, простите» «Принцесса на балу, но нет же, тату. Откуда это и зачем?» «Настя, вы тут женственны, но это не ваше!» «Странное платье с красной тряпочкой. Может так модно, не знаю. Но вы мне больше в нормальной одежде нравитесь»

Примечательно, что бунтарский характер Самбурской проявляется не только в ее нарядах и манере поведения. Артистка призналась, что не получает должного удовольствия от подношения цветов, и попросила поклонников радовать ее другими, более приземленными вещами. Так, на театральную сцену верные поклонники преподнесли своему кумиру кошачий корм вместо общепринятых цветочных буков.