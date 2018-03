Как сочетать цвета и текстуры в макияже, чтобы выглядеть моложе

Какой должна быть база под макияж

A post shared by Romanovamakeup (@romanovamakeup) on Dec 26, 2017 at 1:53am PST Сейчас на рынке представлено огромнейшее количество баз-праймеров под макияж. Но вас сделает действительно моложе только регулярный домашний уход за кожей и посещение профессионального косметолога. Базы-праймеры — это в большей степени маркетинговый ход каждой компании, потому что за секунду вы не получите никакого сумасшедшего эффекта после нанесения продукта.

Быстро выровнять цвет кожи вам помогут средства, которые содержат мелкие светоотражающие частички. Также хорошо помогают средства с корректирующим эффектом — с фиолетовым или персиковым оттенками. Фиолетовый пригодится для борьбы с землистым цветом лица. Этот пигмент сделает ваш вид более свежим. Также фиолетовая и персиковая база помогают нейтрализовать пигментные пятна, которые тоже являются ярким признаком старения кожи. И не забываем о том, что кожа всегда должна быть хорошо увлажнена.

Прямое назначение базы под макияж — работа с типом кожи. Сухая кожа нуждается в увлажнении, а жирная — в нейтрализации чрезмерной работы сальных желез. Ведь именно ухоженная кожа выглядит молодой.

База со светящимися частичками создает эффект упругой и плотной кожи. Для достижения омолаживающего эффекта на зрелой коже с выраженными, глубоко заложенными морщинами стоит иметь в виду, что в продукте должны быть светоотражающие частички очень и очень мелкого помола. Они создают максимально деликатное свечение, потому что крупные частички подчеркнут рельеф кожи, а не сгладят его. И продукт должен быть очень стойким, потому что жирное средство от мимики может скататься в морщинки, подчеркнув тем самым заломы кожи.

Как подобрать оттенок тонального средства

A post shared by Romanovamakeup (@romanovamakeup) on Feb 9, 2017 at 10:11pm PST Вообще в любом макияже важно выбрать цвет тонального средства. Все-таки он должен соответствовать оттенку кожи на вашем лице и других частях тела, если вы, конечно, не собираетесь надевать перчатки и кофту под горло.

Не рекомендуется использовать слишком холодные оттенки, а именно продукты с выраженным розовым тоном. Если, например, у вас большие проблемы с пигментацией, то тут тоже нужно быть осторожной. Тональный крем, нанесенный на пигментное пятно, дает серый оттенок. В таких случаях база или добавление персиковых или фиолетовых пигментов в тональный продукт необходимы, чтобы нейтрализовать сизый цвет.

Женщинам старше сорока не стоит использовать тональные продукты темнее, чем их естественный цвет лица. Выбирать нужно ваш реальный оттенок или чуть светлее, чтобы проработать скульптурирование, с помощью которого можно действительно моделировать линию подбородка: создать лифтинг-эффект, немного поднять линию скул.

Для омолаживающего макияжа желательно выбирать какой-либо нейтральный оттенок: не слишком розовый-холодный и не слишком желтый. Сейчас в большинстве линеек есть именно натуральный цвет, который находится где-то посередине.

Какого оттенка должны быть румяна

A post shared by Romanovamakeup (@romanovamakeup) on Dec 21, 2017 at 9:16pm PST Румяна должны стать продуктом номер один в вашей косметичке, потому что именно благодаря им можно освежить лицо и макияж.

Румяна необходимо выбирать персиковые, освежающие, не стоит бояться ярких красок: оттенок спелого красного грейпфрута или нежно-грязно-розовый выглядят отлично. И никаких кирпичных оттенков — они очень старят, с ними нужно быть аккуратной. Например, румяна Sexy Cream Blusher в оттенке Shiny Peach содержат светоотражающие частички, что дает эффект упругой и гладкой кожи.

Сейчас наносят румяна не в стиле 90-х, когда с их помощью пытались добиться эффекта скульптурирования, а исключительно на яблочки щек. Для этого нужно улыбнуться и только потом нанести средство. Но если у вас выраженный птоз, то можно улыбнуться и посмотреть, где находятся яблочки щек, а румяна нанести немножко выше и слегка растушевать к височным впадинам, сделав визуальный лифтинг-эффект.

Как подобрать правильный пигмент скульптора и хайлайтера

A post shared by Romanovamakeup (@romanovamakeup) on Sep 20, 2017 at 12:16am PDT Если мы говорим о скульптурировании, то стоит выбирать малопигментированные, деликатные продукты, которые помогают усилить естественные тени и впадины на лице. Для этого подойдет прием дублирования текстур. Сначала используется кремовая текстура, а потом доработка сухой, так получается максимально глубокий и при этом естественный результат.

Скульптор должен быть естественного оттенка, у него в базе должны быть нотки глухого серого и коричневого, никаких оттенков кирпичного. Для скульптурирования выбирайте матовый малопигментированный продукт. Чтобы проверить содержание пигмента, нанесите небольшое количество цвета на внешнюю сторону руки. Если получившееся пятно будет слабо насыщенным, значит, вы с легкостью сможете растушевать продукт и при необходимости его наслоить, чтобы усилить эффект.

Чтобы понять, куда накладывать скульптор, стоит втянуть немножко щечки. Только наносите средство именно от уголков глаз к центру лица, потому что если сделать наоборот, то велика вероятность, что вы поставите грязные пятна на щеки.

Только не переборщите, создавая эффект худых щек. Когда вы смотрите на себя фронтально, то может казаться, что вы сделали крутой лифтинг и добились худых щек. Но люди смотрят на вас со всех сторон, сбоку такой макияж обычно выглядит так, как будто вы запачкали грязью щеки. Акцентируйте внимание на линию скул и на начало роста волос.

Также отличный работающий прием — делать скульптурирование на височные впадины. То есть от внешнего уголка брови по височным впадинам под углом сорок пять градусов делаем линию к началу роста волос. Такие незначительные манипуляции на полутонах создают эффект лифтинга для поднятия внешнего уголка глаз. Для женщин, у которых очень широкое лицо, это отличный способ уравновесить его.

Что касается век, то стоит отдавать предпочтение легким растушеванным линиям и сатиновым текстурам. Перламутровые тени на нависших веках или на возрастном веке максимально подчеркнут структуру, кожа будет выглядеть еще более дряблой.

Все, что кирпичного цвета и со светоотражающими частичками — это бронзатор, его нужно использовать по другим линиям. Например, с помощью линии над верхней губой можно сделать рот более пухлым.

Как выбрать подходящий цвет карандаша для глаз

A post shared by Romanovamakeup (@romanovamakeup) on Mar 5, 2017 at 11:15pm PST Лучше отдавать предпочтение мягким оттенкам (нейтральный светло-коричневый или металлический), особенно если вам нравится выраженный макияж. Например, карандаш Sexy Smoky Eye Pencil в оттенке MAKE A WISH идеален для омолаживающего макияжа, он очень хорошо освежает лицо и максимально усиливает естественный цвет глаз. Черный стоит использовать аккуратно: для межресничного пространства и легкой растушеванной стрелки.

Как подобрать цвет карандаша для губ A post shared by Romanovamakeup (@romanovamakeup) on Jan 14, 2018 at 7:47am PST Если губы потеряли объем и четкий контур, то в этом случае хорошо использовать мягкие и нейтральные цвета. В макияже отдавайте предпочтение освежающим персиковым оттенкам, холодным бледно-розовым, натуральным цветам, то есть всем оттенкам в натуральной гамме от светлого до насыщенного, но без ноток кирпичного и серого.

Если уже видны возрастные изменения кожи на губах, не стоит использовать блеск, потому что он очень быстро выйдет за границы и распределится по морщинкам вокруг губ.

Если же губы выглядят хорошо, то нет никаких ограничений в выборе текстуры и оттенка. Сейчас даже красная помада уместна в возрастном макияже: она может освежить и омолодить лицо.

