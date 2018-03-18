«Атмосферно и стильно»: Согдиана порадовала поклонников ярким образом

Известная узбекская и российская исполнительница, а также автор песен Согдиана впервые за долгое время появилась на светском мероприятии и сразу же поразила поклонников удивительно стильным и до мелочей продуманным образом.

На днях в Москве в рамках Недели моды состоялся показ Беллы Потемкиной , на котором именитый дизайнер представила осенне-зимнюю коллекцию модного дома Bella Potemkina. Конечно, светское мероприятие такого уровня и масштаба просто не могло обойтись без звездных гостей. Среди множества известных имен, чье присутствие на модных столичных вечеринках стало уже привычным, вдруг появилась изящная 34-летняя певица Согдина, которую многие меломаны узнали только благодаря «Фабрике звезд».

Девушка пришла на показ Потемкиной в полосатом платье с запахом, которое довольно свободно сидело на изящном силуэте ее хрупкой фигуры. Ярко-красные полосы наряда великолепно были дополнены однотонными накладными карманами в районе бедер и поясом. Завершили образ артистки белые туфли-лодочки и высокий небрежный пучок на макушке. Несмотря на рискованность «халатного» стиля платья и небрежность прически, поклонники Согдианы остались довольны выбором своего кумира.