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«Атмосферно и стильно»: Согдиана порадовала поклонников ярким образом
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«Атмосферно и стильно»: Согдиана порадовала поклонников ярким образом 

Eva.ru 16 часов назад
Фото: Eva.ru
Известная узбекская и российская исполнительница, а также автор песен Согдиана впервые за долгое время появилась на светском мероприятии и сразу же поразила поклонников удивительно стильным и до мелочей продуманным образом.
На днях в Москве в рамках Недели моды состоялся показ Беллы Потемкиной, на котором именитый дизайнер представила осенне-зимнюю коллекцию модного дома Bella Potemkina. Конечно, светское мероприятие такого уровня и масштаба просто не могло обойтись без звездных гостей. Среди множества известных имен, чье присутствие на модных столичных вечеринках стало уже привычным, вдруг появилась изящная 34-летняя певица Согдина, которую многие меломаны узнали только благодаря «Фабрике звезд».
Девушка пришла на показ Потемкиной в полосатом платье с запахом, которое довольно свободно сидело на изящном силуэте ее хрупкой фигуры. Ярко-красные полосы наряда великолепно были дополнены однотонными накладными карманами в районе бедер и поясом. Завершили образ артистки белые туфли-лодочки и высокий небрежный пучок на макушке. Несмотря на рискованность «халатного» стиля платья и небрежность прически, поклонники Согдианы остались довольны выбором своего кумира.
«Необычное, интересное платье. Вам очень к лицу» «Наряд из советского союза… Атмосферно и стильно» «Позитивный наряд, очень яркий» «Платье напомнило моду 80-ых. Вы в нем очаровательны» «Яркая и сочная. Мне Хепберн напомнила почему-то» К слову, Согдиана была не одинока в своем выборе насыщенно-красного цвета в наряде для показа Беллы Потемкиной. Анастасия Решетова тоже появилась в ярком образе, однако она вместо похвалы нарвалась на очередную порцию негативных комментариев.
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