Что такое буркини?

Буркини — это купальник для женщин, исповедующих ислам. Само название «буркини» происходит от слияния двух слов: «бурка» и «бикини». Такие купальники шьются из полиэстера, поэтому они быстро сохнут и пропускают ультрафиолетовые лучи.

Верх, с длинными рукавами, закрывающий грудь и прикрывающий ноги до середины бедра, может иметь капюшон либо шапочку, закрывающую шею и волосы. Низ буркини — это узкие или широкие брюки длиной до щиколоток.

Буркини придумала дизайнер Ахеда Занетти в 2007 году. Основав свой собственный бренд дизайнерской одежды в 2004 году, Ахеда сначала выпускала женскую спортивную одежду. Вскоре ей пришла идея создать такую одежду, в которой девушкам можно было бы купаться, загорать и заниматься активным спортом на пляже и при этом выглядеть модно и стильно, не нарушая своих традиций.

Самые первые буркини были выполнены в черном цвете, но сегодня купальники имеют большое разнообразие расцветок, фасонов, они могут обтягивать фигуру или иметь свободный крой. Некоторые модели даже имеют корсеты под грудью, что делает фигуру стройнее.

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