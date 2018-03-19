Коллаборации марта: самые интересные совместные фэшн-коллекции недели 

Приобщиться к прекрасному В Третьяковской галерее открылась выставка работ Василия Верещагина, приуроченная к 175-летию со дня рождения художника. Экспозиция продлится до 15 июля. В честь одного из самых значимых арт-событий года музей в сотрудничестве с маркой аксессуаров Radical Chic выпустил капсульную коллекцию платков. Тем, кто воспользовался нашим советом и приобрёл комплект носков с принтами по мотивам произведени искусств, наверняка понравится идея дополнить домашнюю галерею шёлковым каре с изображением полотна Верещагина. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1731068870099688799_984802140"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Два платка из мини-коллекции выполнены по мотивам картины «Дервиши в праздничных нарядах. Ташкент». Третий представляет собой переложение работы «Медресе Шир-Дор на площади Регистан в Самарканде». Картина В. Верещагина «Медресе Шир-Дор на площади Регистан в Самарканде» (1869-1870 гг.) Фрагмент картины В. Верещагина Дервиши в праздничных нарядах. Ташкент» (1870г.)
Фото: tretyakovgallery.ru Кстати, это не первый опыт коллаборации марки с Третьяковкой. В 2016 году вышла их совместная коллекция платков Art Edition по мотивам графики и живописи, представленной в экспозиции музея. Платок из коллаборации Третьяковской галереи и марки Radical Chic по мотивам картины «Кафешантан» Георгия Якулова Платок из коллаборации Третьяковской галереи и марки Radical Chic по мотивам картины «Астры» Аристарха Лентулова Платок из коллаборации Третьяковской галереи и марки Radical Chic по мотивам картины «Москва. Красная площадь» Василия Кандинского Платок из коллаборации Третьяковской галереи и марки Radical Chic по мотивам по эскизу костюма Леона Бакста к спектаклю по пьесе Оскара Уайльда «Саломея» Платок из коллаборации Третьяковской галереи и марки Radical Chic по мотивам картины «Палаты царя Берендея», эскиз декорации Виктора Васнецова к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» Настольгировать по 90-м Соскучились по атмосфере начала 90-х? Вам точно понравится новая коллекция марки Supreme, посвящённая альбому Fear Of A Black Planet (1990 г.) легендарной хип-хоп-группы Public Enemy. Supreme в коллаборации с музыкантами группы и брендом Undercover выпустил капсульный гардероб, который уже поступил в продажу. В коллекции представлены обувь, украшения, свитшоты, куртки, брюки, жилеты и футболки с изображениями логотипа группы и обложки их знаменитого альбома.
Фото: supremenewyork.com Остаётся найти на антресолях раритетный кассетный плеер, и погружение в антураж 90-х будет абсолютным. Выглядеть как супермодель Прекрасная Ирина Шейк решила попробовать силы в дизайне одежды. Плодом сотрудничества модели с маркой Ellen Tracy стала коллекция одежды, первые фото которой Ирина уже показала своим подписчике в Инстаграме. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1736391398221210351_220428576"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2046875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2046875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Вдохновение новоявленный дизайнер черпала в эстетике 80-х. В капсулой коллекции из двадцати пяти предметов гардероба представлены платья, блузы, брюки и свитера. Фотографом для лукбука коллекции стал Марио Сорретти, с которым Ирина уже сотрудничала на съёмках для весенней коллекции марки (function ($) {var $el=$ ("#insta-1735048064521274890_220428576"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Точная дата начала продаж коллекции пока не объявлена. Следите за нашими новостями! Стать самому себе дизайнером В московском флагмане Uniqlo в «Атриуме» открылся корнер UTme. Это пространство, где можно кастомизировать свою собственную футболку — нанести на неё любой рисунок или стикер из обширной коллекции. Например, из коллаборации марки с Disney, или специально разработанные для этого проекта Нью-Йоркским Музеем современного искусства MoMA эффекты. Фото: Instagram.com Услуга платная. Персонализация детской футболки обойдётся в 999 р., взрослой в 1499 р.