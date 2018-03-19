Ещё
«Потом родить не могут»: Стеша Маликова удивила выбором зимней обуви
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Потом родить не могут»: Стеша Маликова удивила выбором зимней обуви 

Eva.ru 6 часов назад
Фото: Eva.ru
Дочь музыканта Дмитрия Маликова вновь заставила своих подписчиков волноваться. Девушку раскритиковали за слишком открытые ботинки для снежной зимы, в которых видно ее оголенные ноги.
18-летняя Стефания Маликова, видимо, как и многие россияне устала от зимы, которая прошла только календарно. Она отметила, что по факту март является еще одним месяцем зимы. Девушка показала фото на фоне сугробов, однако одета звезда Инстаграма была при этом не особо по-зимнему. Стеша позирует без шапки, в расстегнутом пальто, к тому же в обуви с открытыми элементами, под которыми видно голую ногу Маликовой. «Переживи три месяца зимы и получи четвертый в подарок», — подписала снимок Стефания.
Поклонники Стеши не на шутку обеспокоены такой ее легкомысленностью в выборе одежды. Они не поняли, зачем зимой носить такую открытую обувь. Отметим, что на Стеше модные ботинки Balenciaga, стоимостью около 80 тысяч рублей. А в руках она держит сумку известной марки Saint Laurent, которую можно купить в ЦУМе примерно за 100 тысяч рублей, а не за 3 миллиона, как предположила одна из подписчиц Стеши. Комментаторы единогласно попросили Стефанию заботиться о своем здоровье и одеваться теплее. «Красавица, но обувь не по погоде, Стеша» «Не холодно с голой щикололкой?»
«Ноги голые! Ты с ума сошла?! А потом родить не могут» «Мало того что почти босиком, так еще и без шапки! Стеша, береги себя!» «Что это за зимние ботинки с дырками?! Денег уйма, а они в дырявых ходят» Скорее всего, переживания поклонников девушки напрасны. Наверняка Стеша передвигается по Москве не пешком, а на автомобиле с теплым салоном, поэтому может себе позволить так легко одеваться.
Кстати, отец Стефании, 48-летний Дмитрий Маликов еще прошлой осенью начал учить ее вождению на дорогой машине. Таким образом заботливый папа готовился к 18-летию наследницы, которое Стеша с размахом отпраздновала 13 февраля.
Eva.ru: последние новости
Рваные джинсы и пустая сумка: молодежный стиль Пугачевой высмеяли в сети Калоши и мужской пиджак: Рената Литвинова снова удивляет оригинальным стилем Как у Мелании Трамп: супруг подарил Анне Нетребко дорогое платье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом»7
Поддельное мясо: как и зачем его делают1
Навка собирается подарить мужу сына43
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело139
Онлайн-покупки: ожидание и реальность93
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение