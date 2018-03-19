«Потом родить не могут»: Стеша Маликова удивила выбором зимней обуви

Дочь музыканта Дмитрия Маликова вновь заставила своих подписчиков волноваться. Девушку раскритиковали за слишком открытые ботинки для снежной зимы, в которых видно ее оголенные ноги.

18-летняя Стефания Маликова , видимо, как и многие россияне устала от зимы, которая прошла только календарно. Она отметила, что по факту март является еще одним месяцем зимы. Девушка показала фото на фоне сугробов, однако одета звезда Инстаграма была при этом не особо по-зимнему. Стеша позирует без шапки, в расстегнутом пальто, к тому же в обуви с открытыми элементами, под которыми видно голую ногу Маликовой. «Переживи три месяца зимы и получи четвертый в подарок», — подписала снимок Стефания.

Поклонники Стеши не на шутку обеспокоены такой ее легкомысленностью в выборе одежды. Они не поняли, зачем зимой носить такую открытую обувь. Отметим, что на Стеше модные ботинки Balenciaga, стоимостью около 80 тысяч рублей. А в руках она держит сумку известной марки Saint Laurent, которую можно купить в ЦУМе примерно за 100 тысяч рублей, а не за 3 миллиона, как предположила одна из подписчиц Стеши. Комментаторы единогласно попросили Стефанию заботиться о своем здоровье и одеваться теплее. «Красавица, но обувь не по погоде, Стеша» «Не холодно с голой щикололкой?»

«Ноги голые! Ты с ума сошла?! А потом родить не могут» «Мало того что почти босиком, так еще и без шапки! Стеша, береги себя!» «Что это за зимние ботинки с дырками?! Денег уйма, а они в дырявых ходят» Скорее всего, переживания поклонников девушки напрасны. Наверняка Стеша передвигается по Москве не пешком, а на автомобиле с теплым салоном, поэтому может себе позволить так легко одеваться.

Кстати, отец Стефании, 48-летний Дмитрий Маликов еще прошлой осенью начал учить ее вождению на дорогой машине. Таким образом заботливый папа готовился к 18-летию наследницы, которое Стеша с размахом отпраздновала 13 февраля.