Рваные джинсы и пустая сумка: молодежный стиль Пугачевой высмеяли в сети

Российская певица Алла Пугачева , как сознательный гражданин, приняла участие в прошедших выборах. Однако наряд, который примадонна выбрала для посещения избирательного участка, неприятно впечатлил поклонников, питавших надежды увидеть элегантный гардероб суперзвезды.

Несравненная примадонна Алла Пугачева в сопровождении своего супруга Максима Галкина посетила избирательный участок, чтобы отдать свой голос на выборах президента РФ. Удивленные приходом звездных артистов, граждане окружили пару, прося автографы и выражая свое почтение талантам артистов. Некоторые же сняли знаменитостей на видео, и вскоре появление примадонны обсуждал весь интернет.

Особое внимание публика сети уделила вычурному наряду, в котором Примадонна появилась на участке. Певица выбрала розовый балахон с капюшоном, дополнив его рваными джинсами и солнцезащитными очками, а также сжимала в руках большую пустую сумку. Ее молодежный стиль резко выделялся на фоне Максима Галкина, который сделал ставку на традиционный образ.

В результате вокруг наряда Пугачевой развернулась бурная дискуссия. Почитатели раскритиковали выход артистки, осудив ее за подражание молодежи, чинно считая, что молодится Пугачевой уже не к лицу. Тем более, что, по мнению некоторых пользователей, такой непрезентабельный вид не соответствовал обстановке. «Что за пижама на Алле?» «Молодящаяся старушка — нет ничего смешнее, надо старость принимать. Мне всегда нравилась Пугачева, но пора и заняться бабушкиными делами, а не смешить народ!» «Неужели никто не может ей подсказать, как надо одеваться!» «Уже старая, а ведет себя как пацанка, стиль не соответствует, выглядит смешно» «И эти джинсы и пустая сумка, смех. Кто ее одевает, вкуса нет» «Точно как говорила Раневская „сколько фасад не ремонтируй, канализация всё равно остаётся старой!“ Не хочу не кого обидеть, ну как Алла выглядит, это не молодёжно, а смешно»

Публикация от ❤Allusya❤ (@_alla_koroleva) 18 Мар 2018 в 7:34 PDT По мнению поклонников, Алла Борисовна расцветает, когда делает ставку на более взрослые комплекты. К примеру, недавний выход примадонны на модный показ поразил публику элегантностью и утончённостью. Образ настолько понравится многим почитателям, что они рассыпались в комплиментах, отмечая цветущий вид певицы.