5 доказательств того, что дочь Тимати — новая икона детского стиля

В честь дня рождения Алисы (19 марта девочка задует на торте четыре свечи) «Летидор» решил заглянуть в «Инстаграм» бабушки именинницы и посмотреть, во что одевается дочь Тимати и модели Алены Шишковой.

Кстати, Алиса уже попадала в наш рейтинг стильно одевающихся звездных детей. Как знать, может быть, перед нами будущая муза самого Карла Лагерфельда или Тома Форда

Черный цвет

Фото: Instagram @simona280

Далеко не каждый родитель согласится одеть своего ребенка в черное, но Алиса, кажется, уже стала полноправным членом семьи Black Star.

Черный цвет девочка выбирает как в повседневной жизни, так и для особых случаев. Подписчики Симоны часто задаются вопросом, как может ребенок постоянно носить все черное. Но, согласитесь, как можно не носить этот цвет, если он так идет?

Алиса сидит перед ящиком с игрушками: — О! Пистолет. О! Дудочка. О! Колокольчик… У меня жизнь такая хорошая!👍😂 #алисиныперлы Публикация от simona280 (@simona280) Фев 9, 2018 в 5:35 PST Для этого образа Алиса выбрала не только черную толстовку, но даже черные резинки для волос!

Я благодарна уходящему году за то, что он прошёл без потерь для нашей семьи. Для меня это самое главное! Все мои мечты связаны с детьми. Я не желаю для них спокойной жизни, я хочу, чтобы она была насыщенной, активной и интересной. Хочу, чтобы все были здоровы, чтобы сыновья чаще улыбались друг -другу понимая то, что могут чувствовать только родные люди … Пусть в Новом году у всех моих девочек, кто мечтает об этом, родятся дети и пусть многодетных семей, да и просто счастливых пар, станет больше! Я хочу, чтобы Алиска росла тонкой и внимательной! Пусть невежество обходит нашу кроху стороной🙏 Мечтаю, чтобы её окружали интересные люди, чтобы она впитывала знания и получала от этого удовольствие! А себе хочу пожелать подольше быть интересной молодёжи, которую я обожаю!))) Здоровья, терпения, мудрости и конечно творчества в любых проявлениях! Спасибо тебе год уходящий за новых друзей! Даже представить себе не могла, что может так повезти! Мне не страшно за будущее, потому, что в нём останетесь вы-молодые, умные, талантливые, с традиционными семейными ценностями! Многих из вас я не знаю лично, но читаю и радуюсь))) Девочки и мальчики— вы невероятные! С Новым Годом дорогие! Мирного неба всем нам! Поехааааали в Новый 2018! 🙈🙌🎄❤️ Публикация от simona280 (@simona280) Дек 31, 2017 в 5:15 PST Маленькое черное платье должно быть у каждой женщины. И, кажется, Алиса уже это прекрасно знает.

Девочка тщательно подбирает аксессуары для каждого наряда. Например, для фото у новогодней елки Алиса выбрала черную оправу очков и красную нить для украшения запястья.

Публикация от simona280 (@simona280) Ноя 28, 2017 в 4:50 PST Платья из категории «выход в свет» у Алисы Тимуровны тоже в черной гамме. Правда, периодически девочка разбавляет образ элементами «девчачьих» расцветок, например лиловыми оправой и балетками.

Бабушка Симона подписала эту фотографию так:

Так я буду встречать папу!— Я буду Королевой, а вы мне всё будете подавать!

Ну как можно не быть царицей в таком платье? Подписчики тоже были в восторге: «Какая роскошная девочка! Черный цвет прямо светиться от ее солнечной улыбки:-)», «Так стильно, просто царица)», «Красавица», «Мне так нравится на детях чёрный цвет)))».

Публикация от simona280 (@simona280) Ноя 24, 2017 в 1:01 PST Перед вами почти total black look: черное платье, черные колготки, только оправа светлая. Под фотографией бабушка оставила подпись: «BLACK FRIDAY».

К удивлению, я столкнулась с тем, что свекровь была категорически против нашего брака. Не знаю какие доводы приводились, но в результате, мы с мужем остались одни, с глубокой обидой в сердце… Свекровь считала, что я не пара её сыну… Знаете, став матерью и бабушкой точно могу сказать, что порой наши родители видят дальше и глубже, чем нам кажется и хочется… потому, что это Их дети… Когда старшему сыну исполнилось два года, сердце бабушки дрогнуло и мы познакомились… Общение было поверхностным, но оно было и я видела, как важно это моему мужу! Любые отношения, это работа двух сторон… Я поняла, но шрам остался и он болит на плохую погоду… Сейчас уже сама нахожусь в возрасте и статусе свекрови. «По-скорпионьи» вижу и чувствую людей. Если возникает сомнение, то, как правило оно небезосновательно… Но урок усвоен! Если моим сыновьям хорошо, то буду с уважением относиться к их выбору… Я помню, что значит быть нелюбимой!… Часть 2. #мысливслух🤔 P. S все мои посты-безоценочные. Я просто рассказываю истории своей жизни… Сразу оговорюсь, что вопросы политики и религии для меня табу! Я не буду отвечать на подобное в соц. сетях. Спасибо за интерес и комментарии!❤️ Публикация от simona280 (@simona280) Апр 12, 2017 в 6:52 PDT Любовь Алисы к черному не может растопить даже солнце и атмосфера праздника.

Например, год назад по случаю своего трехлетия именинница опять же сделала ставку именно на этот цвет. Хотя чему тут удивляться. По всей видимости, предпочтения в стиле и цвете так же могут передаваться по наследству, как, например, музыкальные или художественные способности.

Спортивный стиль

Фото: Instagram @simona280

Неравнодушным отношением к спортивной одежде Алиса явно может благодарить своего звездного отца. Именно этот тренд в последние годы приобрел популярность: мода стала более гуманной — и спортивный стиль никак не уходит из коллекций ведущих дизайнеров.

Не знаем, следит ли четырехлетняя девочка за творческими порывами известных кутюрье или действует интуитивно. Но «Летидор» советует модникам присмотреться к тому, как дочь Тимати воплощает в жизнь философию стиля спортшик.

Последний тёплый выходной день!🍂🍁😔 Публикация от simona280 (@simona280) Окт 2, 2016 в 3:01 PDT Для осенней прогулки в парке Алиса выбрала черные брюки, черную толстовку и черные кроссовки. Вы заметили, что, даже облачаясь в спортивные вещи, девочка остается верна любимому цвету?

Публикация от simona280 (@simona280) Янв 30, 2018 в 8:20 PST Для фотосессии с бабушкой Алиса выбрала черный спортивный костюм с красными полосами. В образ она добавила немного «рок-шика», надев носки с черепами.

Публикация от simona280 (@simona280) Окт 23, 2017 в 1:54 PDT Симона Яковлевна прокомментировала эту фотографию словами из песни Александра Розенбаума «Вальс-бостон»: «На ковре из жёлтых листьев в платьице простом. Из подаренного ветром крепдешина. Танцевала в подворотне осень вальс-бостон, Отлетал тёплый день, и хрипло пел саксофон…»

Конечно, этот образ явно не о платьице и не о заезженных клише по поводу того, как должна одеваться «настоящая девочка». Зато этот образ о том, как умело сочетать несколько трендов в одном look'е.

Занимаемся. — Алиса, помоги спортсменам. Найди кому что нужно. Видишь, они спортом занимаются как ты и папа! — А не могут они успокоиться?!🙈😂 #алисиныперлы Публикация от simona280 (@simona280) Окт 22, 2017 в 2:45 PDT Что может быть моднее, чем простой черный костюм с тремя полосками и кроссовки от рэпера Канье Уэста? Даже сам артист и его жена Ким Кардашьян , настоящие законодатели моды, предпочитают такую одежду.

Мех Фото: Instagram @simona280

Все знают, что сейчас в тренде мех, особенно искусственный. Для холодной погоды Алиса Юнусова выбирает именно его и удачно сочетает с разными предметами своего гардероба.

Вот объясните мне, почему если комментарий гадкий, то это обязательно закрытый аккаунт?!🤔 Публикация от simona280 (@simona280) Сен 22, 2016 в 8:48 PDT Любимые тренды Алисы соединились в этом образе: черный цвет, спортивные вещи и меховая куртка. Внимание, конечно, привлекает шапка с нецензурной надписью.

Подписчикам очень понравился look: «Как ей идет черный и серый. Стильная малышка. Благодаря вам», «Какая стильная! Супер-пупер)», «Модница!», «Красотка) какая модница».

Как и положено в этот день, мой пост о Любви, о любви к окружающим меня людям❤️Бывают такие лица от которых трудно оторвать взгляд и не только потому, что они красивые, или наоборот. У них невероятно притягательная мимика!… Бывают такие фотографы, на работы которых смотришь и видишь качество, красивую постановку, грамотный свет, но жизни не чувствуешь. А бывают— выдумщики, охотники за эмоциями и для меня это дороже всего… Бывают такие люди, которым пишешь не надеясь ни на что и робко объясняешь, что через 3 дня тебе нужен определённый образ сложившийся в голове, а они вообще не из Москвы… Может именно поэтому эти люди вдруг откликаются и помогают!😅 Бывает, что неожиданно всё складывается)))… Огромная благодарность моему (по душе) фотографу, которая мгновенно понимает, что я хочу 🙏 @tropina_maria Машенька, как всегда: тонко, интеллигентно, с юмором!👏😘❤️ @colorful_bunny.ru Ребята, я даже не знаю ваших имён, но то, что вы сделали за три дня без всяких просьб о рекламе, говорит о том, что ещё существуют человеческие отношения! 🙏 Бывает такая огромная Любовь, что не помещается в сердце… После того, как выросли сыновья, она перешла по наследству внучке и я благодарна ей за это чувство!❤️ Ну и спасибо нашей первой, сказочной, московской зиме, которую мы успели поймать за хвост!❄️😉 Публикация от simona280 (@simona280) Фев 14, 2018 в 1:12 PST Для холодной зимней погоды Алиса выбрала голубую шубу и шапку. Это тот редкий случай, когда девочка совсем обошлась без черного цвета в своем образе.

Подписчики отметили, что Алисе Юнусовой также идут и светлые цвета в одежде: «Как же ей идут светлые тона. Она становится похожа на ангела», «Какая прелестная! Снегурочка!», «Такая милая девочка Алиса, маленькая снежная королева, ей очень идет этот наряд, прелестный ребеночек».

Играем в парикмахерскую. Я мастер, Алиса клиент. — Здравствуйте! Какую вам сделать причёску? — Сделайте мне стрижку долгую, чтобы волосы были длинные!💇♀️🙈 #алисиныперлы Публикация от simona280 (@simona280) Дек 17, 2017 в 4:43 PST Вместе со спортивным комбинезоном цвета хаки Алиса не побоялась надеть нежную меховую жилетку. С этого и начинается стиль — с непривычных сочетаний.

Хаки

Фото: Instagram @simona280

Алиса, совсем как ее папа, любит расцветку хаки. И ей она очень идет! Агрессивность принта девочке удается смягчить своей нежной внешностью.

Публикация от simona280 (@simona280) Июн 22, 2016 в 4:37 PDT Для отдыха на яхте с папой и дядей Алиса выбрала костюм бренда Тимати цвета хаки. Такой комплект — не самое очевидное решение для девочки, но для активного отдыха то, что нужно.

По причине отсутствия в Москве, я не была в метро пол года, а это мой любимый вид транспорта!😉 Во— первых там нет пробок и есть время, чтобы почитать, а во — вторых можно понаблюдать за людьми! К слову сказать, когда мальчишки были маленькими, пока мы ехали, играли в такую игру: я выбирала пассажира и предлагала пофантазировать, кто этот человек, какая у него семья, какое у него настроение и т.д. Обязательно соревновались, кто заметит больше. Что получилось из простой на первый взгляд игры? А получилось то, что ребята выросли с хорошо развитой интуицией, внимательными к деталям и неплохо разбираются в людях… Почему я заговорила об этом? В игре, продуманной взрослым человеком, дети раскрывают свои способности, учатся правильно выражать мысли. А самое важное, на мой взгляд, играя ВМЕСТЕ с родителями, дети осваивают главный навык-ОБЩЕНИЕ!🤔 #мысливслух Публикация от simona280 (@simona280) Май 30, 2016 в 12:54 PDT Для посиделок с папой дочь Тимати вновь выбрала футболку цвета хаки, но образ получился совсем не мальчишечьим, ведь Алиса дополнила его белыми шортами и розовыми носками.

В жюри произошла замена! (шутка). Продолжаем сегодня смотреть «Песни на ТНТ»👏😜@pesninatnt Публикация от simona280 (@simona280) Фев 24, 2018 в 12:33 PST Алиса часто выходит в свет, но главное для нее — удобство. Выбрав свободный костюм цвета хаки, она выгодно выделилась, и при этом, скорее всего, чувствовала себя очень комфортно.

Монстрик на каникулах😜🏝 Публикация от simona280 (@simona280) Дек 20, 2017 в 5:05 PST Алиса Юнусова вновь выбрала костюм, который подчеркивает тот факт, что она дочь настоящего рэпера. Большие наушники только дополнили образ.

Подписчики отметили ее сходство с отцом: «На папу похожа))», «На этом фото очень похожа на папу», «Копия Тимур!», «ПАПИНА! И СПОРИТЬ НЕ ЗАЧЕМ!», «Здесь на папу очень похожа».

Платья свободного кроя

Фото: Instagram @simona280

Алисе успешно удается совмещать женственность со спортивным стилем. Платье свободного кроя — отличный предмет гардероба, который не только красив, но и удобен. Ведь для ребенка самое важное — это свобода в движениях.

Публикация от simona280 (@simona280) Авг 24, 2017 в 12:57 PDT Для прогулки Алиса выбрала удобное красивое платье асимметричного кроя и модные кроссовки.

Я хочу, чтобы ты улыбалась, чтоб огонь в глазах не погас! Чтобы с радостью ты собиралась в самый важный свой Первый класс! Но пока ты совсем малышка, с облегчением вздыхаю я… Пусть сегодня счастливым будет чьё-то Первое сентября!🙌💐😊 Публикация от simona280 (@simona280) Сен 1, 2017 в 12:37 PDT Отличный летний образ! Алиса надела свободное платье модного цвета Нила и разбавила его белыми кроссовками.

— Увы! Он счастия не ищет И не от счастия бежит! Ему просто скучно жить. 🙈 #алисиныперлы Публикация от simona280 (@simona280) Окт 30, 2017 в 1:45 PDT Судя по всему, Алиса очень любит зеленый цвет и все его оттенки. Длинный свободный комплект и черные кроссовки — хорошее сочетание!

Публикация от simona280 (@simona280) Янв 4, 2018 в 5:25 PST Бунтарский характер Алисы Юнусовой виден во всем. Для этого образа она выбрала темно-лиловое платье, а сверху надела еще одно, только белое и прозрачное. Образ девочка дополнила яркими аксессуарами.

Бабушка Симона подписала фотографию так: «Началась встреча Нового Года в образе „милашки Мамы“, но продлилось это недолго. Зная Алисин темперамент, раздевание было предусмотрено и закончилось мероприятие „хулиганом Папой“!»

В цитатах автора орфография и пунктуация сохранены.

Фото: Instagram timatiofficial

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