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«Какая неопрятная одежда»: Белла Потемкина удивила своим повседневным нарядом
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«Какая неопрятная одежда»: Белла Потемкина удивила своим повседневным нарядом 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Известный дизайнер Белла Потемкина, как и многие россияне, отправилась на избирательный участок и продемонстрировала свою гражданскую позицию, во всех подробностях сняв свое участие в голосовании. В ответ подписчики обратили внимание на ее непрезентабельный наряд, не соответствующий статусу гламурной светской львицы.
Звездный бренд Беллы Потемкиной хорошо известен каждой моднице в стране. Дизайнер разрабатывает линейку фешенебельных нарядов, которые с большим удовольствием демонстрирует на любых светских мероприятиях, предпочитая блистать в творениях из своих коллекций от кутюр. Однако на избирательный участок Потемкина пришла не на шпильках и в вечернем платье, а в повседневной одежде, которая глубоко разочаровала поклонников знаменитости.
По мнению диванных экспертов моды, Белла производила самое мрачное впечатление, надев серый свитер с растянутыми рукавами и простые брюки такого же оттенка. Образ дополнили обыкновенные кроссовки и неухоженная прическа. Огорченные таким выходом иконы стиля, почитатели не смогли сдержать свое возмущение и негодование, раскритиковав Потемкину за несоответствие образу, который она упорно создавала долгие годы.
«Наряднее одеться надо было. Все-таки на выборы пришла» «Белла, такую красоту создаешь, а на выборы пришла как бездомная» «Надо было в костюме медведя или ракеты прийти» «Какая неопрятная одежда. И это икона стиля» «Мне тоже не понятно, почему в таком виде, обычно всегда с иголочки» «Белла, вы всегда так хорошо выглядите, но сегодня как серая мышка»
Поведение звезды резко контрастирует с убеждением многих пользователей сети, что всегда и везде надо быть на высоте. Такую точку зрения поддерживала и Белла Потемкина, делясь с поклонниками секретами неотразимого образа для походов на работу. А потому неудивительно, что разочарованные почитатели не приняли халатность со стороны дизайнера и высказали свое неодобрение ее серому и неинтересному выходу.
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