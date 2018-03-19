Ещё
Кэндис Свейнпол дала урок идеального стиля беременной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кэндис Свейнпол дала урок идеального стиля беременной 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Модель Кэндис Свейнпол, ожидающая второго малыша, прогулялась по улицам Нью-Йорка и вызвала восторг у интернет-пользователей. Все посчитали, что женщина выглядит идеально и посоветовали другим знаменитостям брать с нее пример.
Кэндис Свейнпол в свои 29 лет беременна уже второй раз. Ее животик уже приобрел заметные размеры и Кэндис решила это подчеркнуть, надев облегающее фигуру черное платье. Однако модель, известная всем позированием в нижнем белье, выглядела не откровенно и даже скромно: она накинула куртку и объемный шарф. При этом Кэндис не отказала себе в удовольствии помодничать и надела шляпу и ботильоны на каблуках, хоть и небольших.
В сети оценили ее внешний вид и стиль. «Вот это идеальный беременный стиль!» «Как же она шикарна! Я бы на ее месте всегда беременная ходила» «Я так и без живота хорошо не выгляжу, печалька» «Девочки, смотрим урок и делаем домашку!» «И живот показала и грудь не оголила — в пример некоторым!»
Некоторые также отметили, что женщина одета по погоде и заботится о здоровье малыша, потому что утеплилась. В то время как некоторые ради красоты ходят в босоножках по снежным сугробам.
Кэндис действительно выглядит так, будто в полной мере наслаждается своей беременностью и при этом не ограничивает свою жизнь. После первого малыша она достаточно быстро восстановилась и пришла в форму, чего уже ждут преданные поклонники Кэндис.
Ведь недавно она оголила свой живот и удивила всех его необычной формой, которую сразу же принялись обсуждать пользователи интернета.
Eva.ru: последние новости
Рваные джинсы и пустая сумка: молодежный стиль Пугачевой высмеяли в сети Юбер Живанши пережил свою музу на четверть века Калоши и мужской пиджак: Рената Литвинова снова удивляет оригинальным стилем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом»7
Поддельное мясо: как и зачем его делают1
Навка собирается подарить мужу сына43
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело139
Онлайн-покупки: ожидание и реальность93
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение