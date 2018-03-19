Кэндис Свейнпол дала урок идеального стиля беременной

Модель Кэндис Свейнпол, ожидающая второго малыша, прогулялась по улицам Нью-Йорка и вызвала восторг у интернет-пользователей. Все посчитали, что женщина выглядит идеально и посоветовали другим знаменитостям брать с нее пример.

Кэндис Свейнпол в свои 29 лет беременна уже второй раз. Ее животик уже приобрел заметные размеры и Кэндис решила это подчеркнуть, надев облегающее фигуру черное платье. Однако модель, известная всем позированием в нижнем белье, выглядела не откровенно и даже скромно: она накинула куртку и объемный шарф. При этом Кэндис не отказала себе в удовольствии помодничать и надела шляпу и ботильоны на каблуках, хоть и небольших.

В сети оценили ее внешний вид и стиль. «Вот это идеальный беременный стиль!» «Как же она шикарна! Я бы на ее месте всегда беременная ходила» «Я так и без живота хорошо не выгляжу, печалька» «Девочки, смотрим урок и делаем домашку!» «И живот показала и грудь не оголила — в пример некоторым!»

Некоторые также отметили, что женщина одета по погоде и заботится о здоровье малыша, потому что утеплилась. В то время как некоторые ради красоты ходят в босоножках по снежным сугробам.

Кэндис действительно выглядит так, будто в полной мере наслаждается своей беременностью и при этом не ограничивает свою жизнь. После первого малыша она достаточно быстро восстановилась и пришла в форму, чего уже ждут преданные поклонники Кэндис.

Ведь недавно она оголила свой живот и удивила всех его необычной формой, которую сразу же принялись обсуждать пользователи интернета.