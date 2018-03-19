Как носить анималистичный принт и не выглядеть колхозно: семь идей

Пальто

Какое должно быть? Пальто-пиджак или удлиненное пальто простого кроя длиной до середины бедра. Двубортный воротник выгодно подчеркнет яркий принт, особенно тигровый и леопардовый окрас. Лучше избегать металлических молний и ярких застежек — маленькие черные пуговицы будут смотреться эффектнее.

С чем носить? Если хотите поиграть с принтами, выбирайте контрастные брюки в клетку, с принтом пейсли, бута. Более спокойный образ получится с нейтральными бежевыми брюками или светло-голубыми джинсами.

В чем подвох? Пальто оверсайз, так полюбившиеся нам в последнее время, будет совершенно неуместно в анималистическом принте: визуально добавит лишние килограммы и сделает вас похожей на упитанного зверька.

Свитшот

Какой должен быть? Укороченный, прямого силуэта. Будет лучше, если принтованными будут только части (например, рукава или передняя часть свитшота). Остальные однотонные части должны быть или нейтральными (беж, песочный оттенок, хаки), или контрастными (синий с леопардовым принтом, фуксия с тигровым).

С чем носить? Беспроигрышный вариант для любого возраста и комплекции — прямые синие джинсы. Актуальный образ получится с черной кожаной юбкой до колена. Замшевые ботильоны на каблуке завершат лук.

В чем подвох? Снова внимание на размер: никакого оверсайза! Иногда дизайнеры делают леопардовые вставки из короткого меха. Мы ничего не имеем против, но призываем следить, чтобы все-таки сходство с кошачьими было минимальным.

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заказать: +7 (812) 640-80-40 Брюки

Какие должны быть? Кюлоты, брюки клеш, палаццо. Одним словом, самые востребованные модели весны-2018.

С чем носить? С черной водолазкой, рубашкой темных земляных оттенков или белоснежной блузой с бантом или оборками. Ботильоны на каблуке сделают ноги еще длиннее и стройнее.

В чем подвох? Брюки клеш только возвращаются в модный топ, а леопардовый принт может сделать из них вульгарный наряд 90-х. Поэтому никакой низкой посадки, ярких ремней и украшений на карманах!

Платье

Какое должно быть? Возможны два варианта: свободное, но приталенное платье в стиле casual, которое носят с кроссовками и кожаной курткой, или платье-футляр, которое сидит по фигуре как вторая кожа.

С чем носить? Для варианта casual ищите крутую косуху и ботинки с заклепками, а для элегантного образа — ботильоны на шпильке и бежевый плащ.

Какой подвох? Облегающее платье могут себе позволить только обладательницы идеальной фигуры и только на вечерние рауты.

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заказать: +7 (812) 640-80-40 Костюм

Какой должен быть? Обе вещи должны быть одного стиля, с одинаковым принтом. А еще лучше, если костюм сразу парный — брюки и пиджак одной марки.

С чем носить? Подобрать нейтральные вещи одного оттенка. Будьте осторожны с аксессуарами: оверсайз и обилие блестящих деталей будет неуместно.

Какой подвох? На фоне сплошных животных пятнышек даже роковая красотка может померкнуть и затеряться. Выбирайте тотал-анимал, если точно уверены, что все детали вашего образа идеальны.

Сапоги

Какие должны быть? Высокие сапоги из замши или текстиля на низком каблуке или на невысоком и устойчивом. Лучше всего — леопардового раскраса, а принты полосатых зверей отправим наверх — на свитеры и плащи.

С чем носить? Почти универсальный вариант: носить с такими сапожками можно и плащи в пол, и рокерские косухи.

Какой подвох? Сапоги на шпильке из глянцевой или лаковой кожи сделают образ дешевым и вульгарным.

Аксессуары

Какие должны быть? Если сумка, то миниатюрная, на длинном ремешке и без украшений. Если головной убор, то тюрбан как у Джеки Кеннеди или широкополая шляпа. Если шарфы, то летящие, полупрозрачные, шелковые.

С чем носить? С чем угодно, кроме спортивных вещей.

Какой подвох? Не стоит брать все вышеперечисленное сразу. Хватит одного яркого акцента, особенно если образ и так насыщенный и заметный.

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