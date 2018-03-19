52-летняя Синди Кроуфорд представила коллекцию молодежной одежды

Недавно Синди Кроуфорд отметила свое 52-летие. Несмотря на возраст, модель продолжает великолепно выглядеть и даже не стесняется сниматься топлес. Синди воспитала двоих детей: сына Пресли и дочь Кайю, которая в свои 16 лет уже стала звездой мировых подиумов и скоро станет популярнее мамы. Тем не менее, не дочка, а мама снялась в рекламной кампании польского молодежного бренда Reserved. Компания не случайно привлекла к сотрудничеству икону стиля 80-х, ведь новая коллекция весна-лето 2018 посвящена именно этому периоду — времени, когда Кроуфорд находилась на пике своей популярности. В забавном рекламном ролике I Love You Cindy супермодель примерила на себя роль эксцентричной жительницы американской глубинки.

Дакре Монтгомери. На видео Синди танцует и дурачится, демонстрируя одежду из новой коллекции. Особенно эффектно смотрятся на модели разноцветные брючные костюмы. Режиссером рекламного видео стал канадец Гордон фон Штайнер. «Я знакома с работами Гордона и была в предвкушении, что же он придумал на этот раз! Меня очень воодушевил результат — несмотря на ощутимую ностальгию по 80-м, съемка получилась в очень современном и веселом стиле. Заставляя меня танцевать, Гордон вытащил меня из зоны комфорта!» — передает слова супермодели «Коммерсантъ». Также в ролике приняли участие актеры Эрик Робертс

В новой коллекции Reserved каждый покупатель сможет найти себе одежду по вкусу: простые белые футболки, джинсовые жакеты, классические косухи и множество других интересных вещей в стиле 80-х.