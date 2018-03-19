Опозорилась: с Айрленд Болдуин на вечеринке слетело платье

22-летняя Айрленд любит эпатировать публику. В этом она, пожалуй, не уступает очень экстравагантным дочкам Брюса Уиллиса и даже самой Пэрис Джексон . Она часто попадает в курьезные ситуации — а папарацци, как назло, оказываются рядом, и, разумеется, запечатлевают те моменты, которые лучше публике и не показывать.

Так случилось и после уикенд-вечеринки, на которой Айрленд побывала со своим приятелем. Ее платье распахнулось почти до пояса, выставив на обозрение нижнее белье девушки.

Еще фото — по стрелке.

К тому же, девушка совершенно не позаботилась о том, чтобы, выйдя с мероприятия, накинуть на себя хотя бы какую-то верхнюю одежду. В плюс 8 градусов (а примерно такая температура сейчас стоит в Лос-Анджелесе по вечерам) ей было явно холодно: на фото Болдуин обхватывает себя руками, чтобы хоть как-то согреться.

Вроде бы Айрленд уже пять лет строит карьеру модели, причем, довольно успешно. Она снимается в рекламных кампаниях Sisley и Rampage, участвует в модных показах (например, Donna Karan). Но при этом постоянно совершает модные промахи. То появится на улице в пижамных шортах с кружавчиками, то наденет слишком узкое платье, то не рассчитает с глубиной декольте…

К тому же, несмотря на то что девушка все чаще пробует себя в качестве модели, выглядит она не так уж и хрупко. Она старается придерживаться здорового образа жизни, но и не отказывает себе в мучном и сладостях. И на многих снимках последствия такой «диеты» очень даже заметны. Мы собрали еще 5 фото Айрленд Болдуин , которые лучше бы не появлялись в сети.

Еще фото — по стрелке.

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