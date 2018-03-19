Купальники долой: Белла Хадид и Кендалл Дженнер загорают топлес

На отдыхе модели решили расслабиться.

Кендалл Дженнер и Недели высокой моды наконец-то остались позади, и супермодели, которые принимали участие почти в каждом показе, решили отдохнуть. Белла Хадид Хейли Болдуин с подругами предпочли пляж, море, и минимум одежды. Заходя в волны, девушки буквально сорвали с себя верх купальников. Из одежды на них осталась только нижняя часть бикини.

Публикация от (@bellahadid)

17 Мар 2018 в 1:32 PDT Впрочем, эти красотки абсолютно не стесняются представать полуобнаженными даже на красной дорожке. Что уж говорить о минутах отдыха!

Кстати, эти снимки доказали, что фигуры у топ-моделей просто идеальные. Ведь в последнее время их то и дело обвиняют в несовершенстве. Например, на одном из показов в Милане Хейли Болдуин появилась в провокационном наряде — короткой блестящей сетке, которая едва-едва прикрывала ее соблазнительные ягодицы. Зрители зашлись в восторге, пока звезда подиума не повернулась к ним спиной. А затем рассмотрели, что идеальные формы модели вовсе не такие уж упругие, — неужели это целлюлит?

Ну, а на шоу Victoria’s Secret абсолютно все заметили, что ягодицы Беллы Хадид далеки от идеала, они неровные, с ямочками, «апельсиновой коркой» и абсолютно дряблые.

Но либо модели все же прислушались к критике, и поспешили заняться спортом, либо похудели от насыщенного графика работы — сейчас их тела абсолютно совершенны.

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

17 Мар 2018 в 10:29 PDT Между прочим, пора отпусков не за горами не только у звезд подиума, но и у всех остальных. И если загорать топлес готовы не все девушки, то уж выбрать самый соблазнительный купальник и стать королевой пляжа хочет любая. Wday.ru предлагает вдохновиться звездными образами.

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