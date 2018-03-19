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Галь Гадот стала лицом Reebok
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Галь Гадот стала лицом Reebok 

Fancy Journal 33 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Лицом новой рекламной кампании Reebok стала голливудская актриса Галь Гадот, сыгравшая главную роль в «Чудо-женщине». Первые кадры кампейна «Be More Human» уже появились в Сети.
«Занятия фитнесом всегда были важной частью моей жизни. Моя мама была учителем физкультуры, поэтому с самого детства я привыкла вести активный образ жизни. Благодаря спорту я обрела силу, выносливость и уверенность в себе. И в этом путешествии мне сложно представить лучшего, чем Reebok, партнера», — объяснила свое решение актриса.
В капсульную коллекцию женской одежды для фитнеса вошли базовые элементы гардероба — спортивные бра, леггинсы, спортивные куртки, сумки, кроссовки и майки из технологичных материалов. Линейка, выполненная в черно-белой цветовой палитре, уже доступна к покупке в официальном онлайн-магазине Reebok. Ценовой диапазон изделий: $35 — $100.
Напомним, ранее с Reebok сотрудничали Виктория Бекхэм, Ариана Гранде и Джиджи Хадид.
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