Галь Гадот стала лицом Reebok

Лицом новой рекламной кампании Reebok стала голливудская актриса Галь Гадот , сыгравшая главную роль в «Чудо-женщине». Первые кадры кампейна «Be More Human» уже появились в Сети.

«Занятия фитнесом всегда были важной частью моей жизни. Моя мама была учителем физкультуры, поэтому с самого детства я привыкла вести активный образ жизни. Благодаря спорту я обрела силу, выносливость и уверенность в себе. И в этом путешествии мне сложно представить лучшего, чем Reebok, партнера», — объяснила свое решение актриса.

В капсульную коллекцию женской одежды для фитнеса вошли базовые элементы гардероба — спортивные бра, леггинсы, спортивные куртки, сумки, кроссовки и майки из технологичных материалов. Линейка, выполненная в черно-белой цветовой палитре, уже доступна к покупке в официальном онлайн-магазине Reebok. Ценовой диапазон изделий: $35 — $100.