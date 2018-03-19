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Названы финалисты премии Совета модных дизайнеров Америки 2018
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Названы финалисты премии Совета модных дизайнеров Америки 2018 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Совет модных дизайнеров Америки (The Council of Fashion Designers of America — CFDA) назвал имена претендентов на получение одной из главных наград в фэшн-индустрии. Статуэтки по традиции вручают в девяти номинациях.
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Финалистами в категории «Лучший дизайнер женской одежды» стали Раф Симонс (Calvin Klein), Вирджил Абло (“Off-White”), Марк Джейкобс, Габриэла Херст (Gabriela Hearst) и сестры Эшли и Мэри-Кейт Олсен (The Row).
В номинации «Лучший дизайнер мужской одежды» заявлен Том Браун (Thom Browne), Том Форд, Вирджил Абло (Off-White), Джеймс Джеббия (Supreme) и Раф Симонс (Calvin Klein).
Бороться за звание «Лучшего дизайнера аксессуаров» будут Стюарт Веверс (Coach), Эшли и Мэри-Кейт Олсен (The Row), Рэйчел Мансур и Флориана Гавриэль (Mansur Gavriel), Пол Эндрю (Paul Andrew) и Ирен Нойвирт (Irene Neuwirth).
Имена некоторых лауреатов известны уже сегодня. Диане фон Фюрстенберг вручат особую премию Swarovski за позитивные изменения в сфере моды. Донателлу Версаче, возглавляющую Versace, члены американского совета дизайнеров единогласно назвали «Лучшим международным дизайнером». Эдвард Эннинфул, в августе прошлого года занявший пост главного редактора британского Vogue, за лучшее освещение моды в СМИ будет удостоен премии медиа имени Евгении Шеппард. Награду имени Джеффри Бина за вклад в фэшн-индустрию получит дизайнер Нарциссо Родригеc.
Церемония награждения победителей состоится 4 июня в Бруклинском музее Нью-Йорка. Вести мероприятие будет актриса Исса Рэй.
Полностью со списком номинантов и лауреатов можно познакомиться здесь.
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