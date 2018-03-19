Mattel выпустили куклу Барби в образе Айрис Апфель

Компания Mattel представила новую Барби, прототипом которой стала американский дизайнер интерьеров и икона стиля Айрис Апфель, отметившая в августе 96-й день рождения. Одета кукла в изумрудно-зеленый брючный костюм Gucci, в котором сама Айрис снялась для обложки своей новой книги «Iris Apfel: Accidental Icon».

Fancy Journal

На данный момент Барби в образе культовой героини нью-йоркской богемы существует лишь в одном экземпляре, однако осенью представители Mattel обещают выпустить серию «Styled By». Куклы из этой линейки будут продаваться в комплекте с круглыми очками в толстой роговой оправе и многоярусными бусами — аксессуарами, ставшими визитной карточкой Айрис Апфель.