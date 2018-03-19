Конго — украшение для рабочих будней

На фоне конкурентов серьги конго — украшение простое-простое. Но простое в данном случае вовсе не означает скучное: они настолько универсальны, что рифмуются и с мужским костюмом, и с платьем из кружева. Мы подобрали 5 будничных образов, которые серьги конго украсят своим присутствием. Понедельник

Почему бы не начать рабочую неделю, как будто это командировка в Париж по срочному делу, а в инструкциях указано добавить в образ французского шика и при этом не переборщить, ведь это не карнавал и не костюмированная вечеринка, а обычный понедельник с круассанами и беретом. Вторник

Белый верх, темный низ, но не в таком виде, как мы представляли эту комбинацию в школе. Главный герой этого образа — брюки совершенно нетрадиционного кроя, хотя с высокой обувью их «фишку» никто и не заметит, а вот на месте белой футболки в офисе органичнее будет смотреться белая сорочка. Среда

Для идеального брючного костюма подходит любой день недели, а еще такой комплект отлично избавляет от нерешительности в тот момент, когда хочется выглядеть безупречно элегантно, а подбирать целый час, что же надеть, нет ни времени, ни сил. Если на календаре будни, то аксессуары не противоречат расписанию — все строгое и исключительно серьезное. Четверг

Тот случай, когда простота — в деталях, а вся художественная сложность — в цвете. Кто бы мог подумать, что небесно-голубой и ярко-оранжевый вообще могут быть парой, да еще и такой самодостаточной, что на остальные элементы и внимания не обращаешь. Пятница

В последний день недели берем курс на расслабление. Вечеринки оставим на то время, когда по улицам наконец-то можно будет передвигаться в туфлях, а пока стратегическое задание на пятницу — переключиться на уютный, размеренный ритм выходных как можно скорее.