Серьги конго — классное украшение для рабочих будней

На фоне конкурентов серьги конго — украшение простое-простое. Но простое в данном случае вовсе не означает скучное: они настолько универсальны, что рифмуются и с мужским костюмом, и с платьем из кружева. Мы подобрали 5 будничных образов, которые серьги конго украсят своим присутствием.

Понедельник

Почему бы не начать рабочую неделю, как будто это командировка в Париж по срочному делу, а в инструкциях указано добавить в образ французского шика и при этом не переборщить, ведь это не карнавал и не костюмированная вечеринка, а обычный понедельник с круассанами и беретом.

Серьги конго Sokolov, розовое золото (заказать); жакет Stradivarius (2 999 руб.); берет Marzoline (£128); туфли Uterque (9 990 руб.); брюки с лампасами Pull and Bear (1 999 руб.)

Вторник

Белый верх, темный низ, но не в таком виде, как мы представляли эту комбинацию в школе. Главный герой этого образа — брюки совершенно нетрадиционного кроя, хотя с высокой обувью их «фишку» никто и не заметит, а вот на месте белой футболки в офисе органичнее будет смотреться белая сорочка.

Серьги конго Yana Pastel, серебро, фианиты (заказать); рубашка Mango (1 999 руб.); подвеска SL, серебро, фианиты (заказать); брюки Myar (€236); туфли Zara (1 999 руб.)

Среда

Для идеального брючного костюма подходит любой день недели, а еще такой комплект отлично избавляет от нерешительности в тот момент, когда хочется выглядеть безупречно элегантно, а подбирать целый час, что же надеть, нет ни времени, ни сил. Если на календаре будни, то аксессуары не противоречат расписанию — все строгое и исключительно серьезное.

Жакет Zara (9 999 руб.); серьги конго «Сорокин», розовое золото, фианиты (заказать); брюки Zara (3 999 руб.); очки Asos (2 490 руб.); ботильоны Topshop (£85)

Четверг

Тот случай, когда простота — в деталях, а вся художественная сложность — в цвете. Кто бы мог подумать, что небесно-голубой и ярко-оранжевый вообще могут быть парой, да еще и такой самодостаточной, что на остальные элементы и внимания не обращаешь.

Серьги конго Sokolov, серебро, жемчуг (заказать); пальто H&M (6 499 руб.); подвеска SL, розовое золото, бриллианты, гранат (заказать); сумка Diane von Furstenberg (£216); туфли Massimo Dutti (7 990 руб.)

Пятница

В последний день недели берем курс на расслабление. Вечеринки оставим на то время, когда по улицам наконец-то можно будет передвигаться в туфлях, а пока стратегическое задание на пятницу — переключиться на уютный, размеренный ритм выходных как можно скорее.

Кардиган Zara (3 599 руб.); серьги конго Sokolov, розовое золото (заказать); джинсы Uniqlo (2 999 руб.); водолазка Calvin Klein Jeans (3 308 руб.); лоферы Bershka (2 099 руб. по скидке)

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