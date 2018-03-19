Крутые тачки, дым и новая коллекция Burberry в драйвовой съемке Bentley 

Съемки рекламной компании проходили на баскетбольной площадке подземной парковки. Модели изображали мужскую и женскую баскетбольную команду, однако, стилисты решили придерживаться романтчиного стиля и одели их в шали и платья. Режиссеры съемки не забыли и про чисто английский элемент — одна из моделей наливает чай, сидя на Bentley. Судя по новой линии, сегодня европейские модники носят клетку и предпочитают скромность вычурности, даже если надевают что-то эксклюзивное. «Иногда нужно что-то экстраординарное, даже в какой-то мере неидеальное, чтобы почувствовать подлинную жизнь. Именно поэтому мы решили добавить духа улиц во вселенную Bentley» — говорит бренд-менеджер Bentley Москва-Волгоградский АВИЛОН, Алина Косикова. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Марина Токарева Фото:Архивы пресс-служб