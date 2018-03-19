Ksenia Schnaider обвинили Zara в плагиате

В новой коллекции Zara Kids появился свитшот с надписью «Sample Not for sale», повторяющим принт из коллекции Ksenia Schnaider весна-лето 2017. Тогда принт полюбился блогерам и редакторам, он часто мелькал в стрит-стайл отчетах и редакторских подборках, поэтому на протяжении двух лет появлялся в разных коллекциях на футболках, джинсовых куртках, свитшотах. «Надо сказать, что Zara не первые, кто пытается скопировать дизайн этого принта. Нам известно, что в Китае во всю продаются поддельные футболки с ним. Особенно неприятно, когда люди отмечают Ksenia Schnaider и ставят наш хештег, при этом на фото они в футболке-подделке», — рассказывает Ксения Шнайдер.