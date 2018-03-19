Все сама: почему Блейк Лайвли экономит на стилистах

В каких только нарядах не появляются звезды на светских мероприятиях: полупрозрачные платья-боди, латексные шорты, многослойные блестящие юбки и еще много того, что «простым смертным» покажется настоящим безумием. Зачастую за сумасшедшие образы актрис отвечают не стилисты, а они сами. Так, например, Блейк Лайвли одевается на светские вечеринки самостоятельно.

Это ведь совсем несложно. Мы одеваемся каждое утро как и все люди. Просто открываем гардероб и выбираем понравившуюся вещь. Я хожу на показы мод и обращаю внимание на тренды. Да, у меня есть помощники, но они просто контактируют с дизайнерами.

Блейк Лайвли

Видимо поэтому, каждый выход актрисы — настоящая феерия. Голливудская дива не боится ярких красок. Так, в октябре прошлого года общественность бурно обсуждала ослепительно-желтый брючный костюм американского дизайнера и бренда Брендона Максвелла, в котором звезда появилась на шоу «Доброе утро, Америка».

Блейк Лайвли