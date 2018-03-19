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Образ дня: Кейт Босуорт в красном total look
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Образ дня: Кейт Босуорт в красном total look 

7 Дней 17 часов назад
Фото: 7 Дней
Кто сказал, что на вручение наград в области кинематографа нужно приходить неприменимо в коктейльном или вечернем платье? Кейт Босуорт наглядно показывает, что стильный (и по погоде) образ может быть прекрасной альтернативой. С 14 по 18 марта в американском штате Айдахо проходил фестиваль Sun Valley Film Festival, на котором актрисе вручили награду Pioneer, как человеку-новатору. Примечательно, что Босуорт стала первой женщиной, удостоенной такой чести.
В этот день Кейт была одета красный в total look с осеннего показа Sally LaPointe, правда вместо красной обуви выбрала черную. Благодаря сочетанию фактур образ получился многогранным и интересным, а еще наглядным примером для тех, кто привык следовать в моде. Главные хиты сезона — многослойность, красный цвет и одежда одного цвета — отлично сочетаются между собой.
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