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Новая коллекция GIlda Tonelli: союз эстетики и креатива
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Новая коллекция GIlda Tonelli: союз эстетики и креатива 

Fancy Journal 15 часов назад
Фото: Fancy Journal
Согласны ли вы, что удачный look создается из мелких деталей? Если да, то обратите внимание на коллекцию сумок и обуви Gilda Tonelli весна / лето 2018!
Новая линейка специально создана для женщин, которые предпочитают в аксессуарах не только качество натуральной кожи и шик внешнего вида, но и ценят оригинальность и нестандартный подход.
Торговая марка Gilda Tonelli запустила новую линию элементов одежды, которая сочетается по декору, цвету или фактуре с обувью и сумками. Например, бабочки, пчелки, колибри теперь будут одновременно «порхать» на вашей сумочке, сапожках, майке и носочках! Только для вас итальянский дизайн по-новому!

Что с кроссовками?

Не менее привлекательным вариантом, особенно для стиля sport casual, будет комплект, сформированный из кроссовок и носков с одинаковым принтом. Это идеальное дополнение для спортивной одежды: майки, лосин и худи или джинсов, бриджей и шорт. Просто выберите модель по вкусу:
с интересным, веселым, разноцветным рисунком в сочных тонах;
с более сдержанным узором в бирюзово-синей гамме на черном фоне.
Чтобы максимально выразить свою индивидуальность, формируя модный стрит-лук, после спортивной тренировки на прогулку вы сможете взять с собой миниатюрный клатч, выполненный в том же духе!

А как же туфли?

Для создания элегантного, небанального образа выбирайте комплект, в который входит сумка-почтальон и туфли на высоком широком каблуке с идентичным рисунком в горчично-бирюзовой гамме. Такие аксессуары в сочетании с однотонным юбочным или брючным костюмом в деловом стиле пройдут даже самый строгий офисный dress code.
Стильный, оригинальный набор из сумки и туфель с похожими принтами, созданный креативными дизайнерами бренда Gilda Tonelli, приглянется любительницам вечеринок или посиделок с друзьями.
С бежевыми туфлями-лодочками из кожи питона, или с туфлями, украшенными дивными цветами и «золотыми» шипами, используйте миниатюрный клатч, выполненный в той же цветовой палитре, и всеобщее внимание вам обеспечено! Ознакомьтесь с самыми модными решениями современной fashion-индустрии, чтобы быть в тренде весной / летом 2018 года!
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