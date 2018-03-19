В стиле Кардашьян: Рудова надела пиджак на голое тело

Актриса повторила образ звезды реалити и предпочла отказаться от белья.

Этой зимой Ким Кардашьян прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в объемном пиджаке оверсайз и шокировала местных жителей. Под нарядом не было белья, и, чтобы грудь буквально не выскочила из него, Ким приходилось придерживать край пиджака рукой. Образ получился весьма провокационным и не остался без внимания не только поклонников Кардашьян, но и российских звезд. А актрисе Наталье Рудовой он, видимо, так приглянулся, что она решила его скопировать.

На своей страничке в Instagram артистка разместила фото, к которому предусмотрительно отключила комментарии. На снимке 34-летняя Рудова предстала в ботильонах-чулках, мини-юбке и пиджаке с чужого плеча на голое тело. Всего за сутки этот кадр набрал более 150 тысяч лайков. Что, впрочем, неудивительно, если учесть всю его откровенность.

Теперь поклонники гадают, куда же в таком виде ходила Наташа, а главное, воспользовалась ли она другим приемом Ким — скотчем. Напомним, что два года назад Кардашьян в социальных сетях раскрыла секрет своего декольте и показала, как закрепляет грудь малярным скотчем, чтобы придать ей аппетитные формы и позволить себе надеть декольте любой глубины. Не исключено, что многие звезды, и в том числе и наши, и Наташа, взяли этот лайфхак на вооружение. Удивительно, что как бы ни старались производители белья и что бы ни изобретали, обычному скотчу они пока проигрывают.

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