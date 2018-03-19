Спорт в большом городе. 5 актуальных модных трендов этой весны

В феврале, возможно, вы уже взяли курс на total sport look, поддерживая олимпийскую сборную России на играх в Пхенчхане. Если, да, смело двигайтесь в этом направлении. Весна-2018 «любит» спорт.

Актуально всё: и кроссовки со струящимися юбками из шелка, и олимпийки, словно найденные в шкафу мамы, и брюки с лампасами.

Но не верьте на слово: лучше читайте и смотрите подборки, а главное — вдохновляйтесь!

1. Удобства ради

Женщины давно определились: удобство — вот, что хочется ощущать, выгуливая новую пару обуви. Спасибо, дизайнерам, заботящимся о красоте и здоровье женских ног и выпускающих одну за другой коллекции, которые так легко сочетаются с кроссовками. Теперь задача посложнее — выбрать достойные, красивые и актуальные спортивные кроссовки. Эй, мужчины, подвиньтесь!

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2. Пас, пас, лампас!

Лампасы ассоциируются если не с военными парадами, то со спортивной формой советской олимпийской сборной. А зря! Лампасы который сезон подряд перестали быть атрибутом спортивного костюма или военного мундира.

Брюки с лампасами настоящий пик моды.

Дизайнеры Moschino, Maison Martin Margiela. Chloe используют лампасы в своих коллекциях как важный декоративный элемент. Говорят, не каждая осмелится надеть настолько вызывающую одежду, и лучше, больше достанется!

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3. О спорт, ты — мир!

В наступившем сезоне модный спорт делится на три категории — бег, мотоспорт и серфинг. Убираем до следующих заморозков трикотажные костюмы, объемные пуховики и термобелье с начесом.

Цели на весну: классный спортивный костюм, кожаный комбинезон или для смелых топы и блузки, напоминающие купальники и гидрокостюмы.

Определяемся с желаемым образом, и вперед в модные бутики. Пока не все разобрали.

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4. Модный трюк

На недавней Неделе Моды в Париже свершился очередной fashion-фурор: спортивный костюм (треники, ветровка, как надо) надет вместе с кукольным пальто цвета жвачки Love is… с люрексом, рукавами-буфами, школьным воротничком и крупными пуговицами, обтянутыми тканью.

Парадокс: сочетание вещей режет слух, но как радует глаз. Вывод один — этой весной делаем так же! Главное, выбрать костюм аутентичный, с необходимыми атрибутами — логотип, цвет, капюшон и прочее.

А пальто — чем кукольнее, тем лучше.

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5. Под пояс

Яркие и озорные поясные сумки в моде который сезон подряд. И возражать не хочется, пусть так будет как можно дольше. От нас на этот счет один комментарий — удобно и классно.

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Надеемся, что из пяти предложенных вариантов найдется тот, который захочется продемонстрировать именно вам. И на улицах нашего города расцветет такая долгожданная уральская, спортивная весна!

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Долгожданный сезон весна-лето 2018 по календарю уже начался. Значит, смело начинаем, если не носить, то подбирать весенние ультрамодные комбинации. Разумеется, с любовью к спорту

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