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Молоды и дерзки! Новое поколение российский дизайнеров представило свои коллекции
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Молоды и дерзки! Новое поколение российский дизайнеров представило свои коллекции 

WMJ.ru 16 часов назад
Фото: WMJ.ru
Morkovka ВЕРОНИКА КАЛЬНЕУС ВЕРОНИКА КАЛЬНЕУС Morkovka Volchok Рома Уваров YULIA MAKOGON Cosmologiya HOVANSKIE G/OS HOVANSKIE KIRILL MINTSEV LADY LIKE BRAND IMPUGN MAGNETIC WEAR NAIDAL NESTOR ROTSEN OTOCYON OTOCYON NASHE TONY NECHAEV В числе брендов, чьи коллекции модная публика смогла увидеть были Вероника Кальнеус, Morkovka, популярные среди любителей street-wear OTOCYON, Turbo Yulia и Volchok, Alexander Erokhin, Nashe и многие другие. Каждый бренд продемонстрировал свое видение на современную российскую моду, показал, как использует новые технологии, и доказал, что у молодого поколения дизайнеров есть будущее и в России. Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: пресс-служба
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