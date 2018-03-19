Молоды и дерзки! Новое поколение российский дизайнеров представило свои коллекции 

Morkovka ВЕРОНИКА КАЛЬНЕУС ВЕРОНИКА КАЛЬНЕУС Morkovka Volchok Рома Уваров YULIA MAKOGON Cosmologiya HOVANSKIE G/OS HOVANSKIE KIRILL MINTSEV LADY LIKE BRAND IMPUGN MAGNETIC WEAR NAIDAL NESTOR ROTSEN OTOCYON OTOCYON NASHE TONY NECHAEV В числе брендов, чьи коллекции модная публика смогла увидеть были Вероника Кальнеус, Morkovka, популярные среди любителей street-wear OTOCYON, Turbo Yulia и Volchok, Alexander Erokhin, Nashe и многие другие. Каждый бренд продемонстрировал свое видение на современную российскую моду, показал, как использует новые технологии, и доказал, что у молодого поколения дизайнеров есть будущее и в России. Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: пресс-служба