В Москве с 21 марта стартует благотворительный сбор вещей для школьников к выпускному балу

Акция по сбору одежды на выпускной бал для детей из многодетных и малообеспеченных семей пройдет в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Акция «Поможем подготовиться к школьному балу!» стартует в эту среду в рамках Недели моды в Москве. Сбор вещей будет проходить с 21 по 25 марта в Гостином дворе на стенде департамента. С 26 марта до 30 апреля все желающие смогут принести праздничную одежду, обувь и аксессуары в Центр поддержки семьи и детства «Красносельский» в Скорняжном пер.

«Все собранные вещи будут переданы московским выпускникам из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и детям, находящихся на попечении. Подобрать наряд, сделать прическу или макияж, создать яркий образ для выпускного бала школьникам помогут профессиональные стилисты», — говорится в сообщении.