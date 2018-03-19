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В Москве с 21 марта стартует благотворительный сбор вещей для школьников к выпускному балу
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В Москве с 21 марта стартует благотворительный сбор вещей для школьников к выпускному балу 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Фото: Управа района Зюзино
Акция по сбору одежды на выпускной бал для детей из многодетных и малообеспеченных семей пройдет в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.
Акция «Поможем подготовиться к школьному балу!» стартует в эту среду в рамках Недели моды в Москве. Сбор вещей будет проходить с 21 по 25 марта в Гостином дворе на стенде департамента. С 26 марта до 30 апреля все желающие смогут принести праздничную одежду, обувь и аксессуары в Центр поддержки семьи и детства «Красносельский» в Скорняжном пер.
«Все собранные вещи будут переданы московским выпускникам из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и детям, находящихся на попечении. Подобрать наряд, сделать прическу или макияж, создать яркий образ для выпускного бала школьникам помогут профессиональные стилисты», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что на показе School Fashion Look-2018 российские дизайнеры Алина Асси, Кристина Минниханова, Джемал Махмудов, Кристина Бережнева, Юлия Коростылева и Алена Терентьева (бренд THEY SAY), а также дизайнеры бренда FUNNY SUNNY и студенты Технологического колледжа № 24 представят коллекции образов для выпускного вечера.
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