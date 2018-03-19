10 модных правил, которые не работают в 2018

Тут и там нас окружают строгие уставы: не делай то, не носи это. Старые правила, которые, может, работали для другого времени, сейчас потеряли свою актуальность. На прошлой неделе мы рассказали вам о самых вредных советах, которые дают стилисты.

Многие из них превратились в настоящее руководство по стилю, которое никак нельзя применять в новом времени. Рассказываем, какие еще правила нужно обходить стороной и почему это нам только на пользу.

1. Леггинсы — это не одежда

Совершенно обратную сторону медали не устают нам показывать самые известные модели со всего мира. Models off duty, как называют их на Западе, то и дело появляются на публике в своей спортивной одежде и выглядят даже круче, чем нагламуренные барышни. Поэтому носите на здоровье! А еще мы недавно сделали материал, как правильно носить леггинсы, чтобы никто и слова против не мог сказать. 2. Для каждой одежды есть своя обувь

Мы привыкли к тому, что платья мы носим обязательно с туфлями или балетками, а спортивную одежду — с кроссовками. Сейчас мода перевернула все с головы на голову — в новеньком костюме adidias Originals мы спокойно разгуливаем на здоровенных каблуках, а летящие шифоновые платья надеваем вместе с кедами и кроссовками. Этот новый взгляд на вещи — то, что нам так было нужно. 3. Не смешивайте принты

Ха! Видели бы люди, которые когда-то решили, что этому правилу нужно следовать, последние коллекции дизайнеров. Мы носим клетку вместе с цветочным принтом и приправляем все это цветной полоской. Вот так, никаких ограничений! 4. Женщины должны носить одежду для женщин (у мужчин подобное правило)

Здесь тоже будет проблемка: брючные костюмы с мужского плеча, объемные футболки и свитера, пальто oversize, джинсы бойфренда — все это прочно закрепилось в нашем гардеробе. Теперь дизайнеры выпускают одновременно мужскую и женскую линейки, а разделение одежды по признаку пола постепенно теряет границы. 5. Для особенных случаев — особенная обувь и платье

6. Одежда всегда должна сидеть идеально Мы уже видели, что даже для «Оскара» Эмма Стоун вместо традиционного платья в пол выбрала себе костюмчик (пусть и не самый лучший). Такое правило, как «если хочешь выглядет шикарно — надевай туфли на высоком каблуке» давно потеряло свою новизну и актуальность. Сейчас достаточно прийти на мероприятие в кроссовках Balenciaga или Louis Vuitton , чтобы в твою сторону посыпались комплименты. Вообще, уникальность и нестандартность (в рамках приличия, если вы не за адский стритстайл, кончено) — ключ к шикарному образу в 2018 году.

А как же модели oversize? Обтягивающие джинсы и платья по фигуре мы, конечно, продолжаем носить, но широкие брюки и огромные футболки — любовь на века. Особенно, когда у вас был очень плотный ужин (и обед). 7. Нельзя смешивать украшения из серебра и золота

Все фэшионисты готовы сказать обратное: передовые модницы давно забили на это правило и носят такие украшения, которые им хочется. А еще раньше нужно было сочетать цвет пряжки на поясе и украшения, помните? Или цвет цепочки на сумке подбирать к вашим кольцам и серьгам? Сейчас это все звучит очень смешно, но бывало и не такое… 8. Нужно инвестировать в люксовую сумку

Да, всем нам нравятся эти прекрасные и невероятные творения от Chloé и Prada, но действительно ли нам это нужно? Если хочется, то да, но есть в этом мире не менее прекрасные модели, которые не стоят целое состояние. 9. Цвет сумки, обуви и ремня должны соответствовать

Мы и не думали, что это правило все еще популярно. Но недавно встретились нам люди, которые были в ужасе от наших разношерстных аксессуаров. Если вы используете в своем наряде очень яркие цвета, то это может быть даже забавно. К примеру, яркие туфли, ручка на сумке и очки действительно могут гармонировать, но подбирать черную обувь под черные аксессуары сейчас уже глупо. 10. Высокие девушки не должны носить каблуки

Тогда всех моделей нужно отправить под следствие. Еще высоким девушкам запрещали носить каблуки, если они были выше своих мужчин. Ну, знаете, это не наша проблема.