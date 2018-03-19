Ещё
Жителям столицы расскажут о творчестве известного модельера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жителям столицы расскажут о творчестве известного модельера 

Управа Таганского района города Москвы 15 часов назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Лекцию «Черный цвет Кристобаля Баленсиаги» организуют 23 марта сотрудники Культурного центра «Франкотека». На мероприятие пригласили всех интересующихся фэшн-индустрией.
На официальном сайте КЦ отметили, что о жизни и творчестве известного испанского модельера и основателя дома высокой моды расскажет Людмила Машанская, искусствовед и специалист по истории фотографии.
Лектор расскажет гостям, в чем особенности стиля, созданного Кристобалем Баленсиагой. Посетители узнают, как повлиял популярный дизайнер на историю мировой моды.
Для того, чтобы посетить, мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. На встречу с собой необходимо принести читательский билет или паспорт.
Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: улица Николоямская, дом №1.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Жители района узнают о путешествиях Синдбада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Почему детей стоит рожать после 30 лет9
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение