Жителям столицы расскажут о творчестве известного модельера

Лекцию «Черный цвет Кристобаля Баленсиаги» организуют 23 марта сотрудники Культурного центра «Франкотека». На мероприятие пригласили всех интересующихся фэшн-индустрией.

На официальном сайте КЦ отметили, что о жизни и творчестве известного испанского модельера и основателя дома высокой моды расскажет Людмила Машанская, искусствовед и специалист по истории фотографии.

Лектор расскажет гостям, в чем особенности стиля, созданного Кристобалем Баленсиагой. Посетители узнают, как повлиял популярный дизайнер на историю мировой моды.

Для того, чтобы посетить, мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. На встречу с собой необходимо принести читательский билет или паспорт.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: улица Николоямская, дом №1.