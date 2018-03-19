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Givenchy представили летнюю коллекцию макияжа African Light Summer 2018
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Givenchy представили летнюю коллекцию макияжа African Light Summer 2018 

Fancy Journal 15 часов назад
Фото: Fancy Journal
Givenchy представили летнюю коллекцию макияжа, вдохновленную пейзажами Африканского континента. Золотистые пустыни, закат согревающего красного солнца — все эти оттенки отражены в летней коллекции Givenchy African Light Summer 2018.
Главной новинкой коллекции является золотистый хайлайтер Bouncy Highlighter с красивым этическим узором. Также в коллекцию вошли палетка для лица Prisme Blush Bronzer Duo, две ярких губных помады Rouge Interdit Vinyl Lipstick и водостойкий карандаш для глаз Khol Couture Waterproof.
Все продукты будут выпущены ограниченным тиражом. Когда African Light Summer 2018 Collection поступит в международную продажу пока не сообщается. Известно, что скоро коллекцию можно будет приобрести в магазинах США.
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