Givenchy представили летнюю коллекцию макияжа African Light Summer 2018

Givenchy представили летнюю коллекцию макияжа, вдохновленную пейзажами Африканского континента. Золотистые пустыни, закат согревающего красного солнца — все эти оттенки отражены в летней коллекции Givenchy African Light Summer 2018.

Главной новинкой коллекции является золотистый хайлайтер Bouncy Highlighter с красивым этическим узором. Также в коллекцию вошли палетка для лица Prisme Blush Bronzer Duo, две ярких губных помады Rouge Interdit Vinyl Lipstick и водостойкий карандаш для глаз Khol Couture Waterproof.

Все продукты будут выпущены ограниченным тиражом. Когда African Light Summer 2018 Collection поступит в международную продажу пока не сообщается. Известно, что скоро коллекцию можно будет приобрести в магазинах США.