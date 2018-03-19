Молодые дизайнеры Москвы не подвержены общественному мнению

C 20 по 25 марта в столице пройдет Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «.RU». Целью мероприятия, которое проведут в РГУ имени Косыгина, является поиск талантливых конструкторов и модельеров, которые только начинают свой путь в индустрии моды.

Лучше студенты получат возможность пройти стажировки в зарубежных школах дизайна и в ведущих домах моды России, а также представить свои работы на Неделе моды в Москве. Директор Института искусств РГУ имени Косыгина, доктор искусствоведения Николай Бесчастнов уверен — Москве необходимы такие мероприятия. — Для современной российской индустрии моды такие фестивали как «.RU» — это не только способ привлечь инвесторов, но и сформировать культуру аудитории. Нужно приучать потребителя думать, видеть разные идеи, а не только то, что представлено на страницах глянцевых журналов. Молодые люди очень по-разному ощущают мир. Этот букет представлений, которые часто бывают кардинальными, и приучает потребителя анализировать.

— Какая поддержка, помимо финансовой, необходима молодым дизайнерам столицы?

— Прибыль дает только массовое производство. За рубежом вкладывается много денег в развитие модных домов, помогают художественным учебным заведениям и школам модельеров. У них ощущается нехватка идей. А наша основная задача — претворить все в жизнь. При отсутствии нормальной индустрии пошива, показы превращаются в красивые акции, не сопряженные с рынком. Прибыль дает только массовое производство. Через месяц после показа прет-а-порте модели уже должны быть на прилавках, но этого конвейера у нас нет. Промышленность тормозит развитие. Нам нужно и мощное массовое производство, и новые технологии. Пока что мы живем в вакууме, и все, что у нас есть — изделия зарубежных фирм.

— Можно ли с уверенностью утверждать, что столичные студенты и молодые дизайнеры лучше ориентируются в мировых трендах и динамично изменяющемся рыночном спросе, чем ребята, которые приезжают из регионов?

— Да. Во-первых, любой мегаполис имеет более насыщенную информационную среду. Во-вторых, неделя мод проходит именно у нас, а не где-то еще. И, наконец, московские студенты чаще ездят в Европу. Они не только более информированы, но и более раскованы. На наших студентов не воздействует общественное мнение, они свободны от преград в мышлении.

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