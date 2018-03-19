Боттичелли и готика в новой коллекции Ianis Chamalidy

Дизайнер Янис Чамалиди показал новую коллекцию в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге. В ней — туники, сотканные будто из космического эфира, кафтаны, строго-настрого перетянутые ремнем, мягкие кардиганы ручной вязки, утепленные пальто-халаты, а также вечерние платья, которые Янис предлагает носить с дутыми пуховиками.

«Нельзя не увидеть, не почувствовать то прекрасное, что происходит с женщиной каждой весной. Она начинает улыбаться невпопад и радоваться каждому пустяку! Романтичный стиль коллекции позволяет выразить это внутреннее состояние Человека Весны. А ее ключевыми акцентами становятся струящиеся прозрачные ткани, которые придают образу легкость и воздушность, и, конечно, цветы словно и впрямь взятые с полотен Боттичелли. Они распускаются всюду и даже перетекают с одежды на лицо как-будто призывают вдыхая их выдыхать поэзию речей и возрождения души». Янис Чамалиди дизайнер бренда Ianis Chamalidy

Во времена хайпа, нормкора и власти миллениалов, Янис продолжает придерживаться ДНК марки и делать интеллигентные образы с виртуозной интерпретацией «исторического» костюма. В нашем большом интервью в честь 20-летия модного дома Ianis Chamalidy он объяснял: «Я вывел такую формулу: есть марки, которые существуют в контексте "здесь и сейчас", а есть те, которые закладывают стиль. Их можно сравнить с одноразовым сексом и полноценными отношениями. Женщина, которая выбирает стиль, выбирает отношения — в первую очередь, между своим телом и одеждой. Это долгий осознанный союз. Японцы говорят: "Сила — в продолжении", поэтому я выбрал для себя направление дзен-дизайна. Я создаю ансамбли методом наслаивания базовых вещей без лишних деталей, за которыми всегда видно человека». Предзаказать «ансамбли» из новой коллекции Яниса «Поэтика Возрождения» можно будет уже в эти выходные в шоу-руме на Большом проспекте П. С., 55/5.