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Платежная система «Мир» представляет обновленный бренд
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Платежная система «Мир» представляет обновленный бренд 

Банки.ру 6 часов назад
Фото: new-retail.ru
Платежная система «Мир» представляет обновленный логотип и фирменный стиль, а также новую коммуникационную стратегию.
Разработкой коммуникационной платформы занималось агентство Graphit, в задачу которого входило обновление позиционирования бренда «Мир» и коммуникационной стратегии на 2018 год.
«Мы стремились заложить в бренд больше открытости, дружелюбия и современности, поставить его в один ряд с лучшими технологичными брендами. «Мир» — не из тех брендов, которые стоят в стороне, он участвует в жизни людей, поддерживает и помогает им в их начинаниях, вдохновляет на действия. По сути, мы разработали новую платформу бренда, а первым ее визуальным воплощением стал рестайлинг», — комментирует директор по стратегическому планированию агентства Graphit Вероника Данилова.
Идея и реализация нового логотипа принадлежат команде Firma Agency.
В основу концепции нового оформления бренда «Мир» легло четверостишие из мультфильма «Цветик-семицветик» — «Лети, лети лепесток, через запад на восток». Ранее просто формальный элемент логотипа, «крыло» в букве «Р», превратился в свободно летящий лепесток. «Мы уверены, что обновление платформы бренда, логотипа и системы фирменного стиля сделают бренд „Мир“ более открытым, технологичным и современным», — отмечает креативный директор Firma Agency Даниил Сергеев.
Бренд скорректировал элементы логотипа, оставив общие пропорции без изменений. Перемены коснулись только буквы «Р» и формы лепестка — они стали пропорциональнее и геометрически более правильными. «Мир» сохранил общую цветовую гамму логотипа — зеленый и голубой, но зеленый стал более насыщенным и холодным, а голубой градиент ярче. Также на фоне общих изменений появляется дополнительная версия лого — белый логотип на цветном фоне. Такой вариант изображения будет использоваться вместе с основным логотипом на цветных носителях, например, на макетах и сувенирной продукции.
«Решение о редизайне было принято на основании наших исследований, которые показали, что первоначальный логотип воспринимался как нейтральный и спокойный, не выражал индивидуальности компании и не вызывал ярких эмоций. Мы нацелены развивать финансовые и нефинансовые сервисы, предлагать клиентам современные технологические решения, поэтому нам было важно представить такую концепцию лого и фирменного стиля, которая в полной мере подчеркнет наши стремления», — говорит директор департамента маркетинга и коммуникаций АО «НСПК» Наталья Новошинская.
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